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Yaşam, insana dair

Trafik kazasında kaybettiği arkadaşının ismini verdiği papağan "can yoldaşı" oldu

Bolu'da yaşayan sağlık teknikeri Özcan Çavuşoğlu, gününü trafik kazasında kaybettiği arkadaşının ismini verdiği papağan "Ramazan" ile geçiriyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Trafik kazasında kaybettiği arkadaşının ismini verdiği papağan "can yoldaşı" oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan evli ve üç çocuk babası 49 yaşındaki Çavuşoğlu, çok sevdiği arkadaşı Ramazan Yürgüç'ün 12 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Aradan geçen zamanda arkadaşını unutamayan Çavuşoğlu, 4 aylık sultan cinsi papağana "Ramazan" ismini verdi.

Çavuşoğlu, işinden arta kalan zamanlarda yanından bir an olsun ayırmadığı papağan "Ramazan"ı ile yürüyüş yapıyor, dışarıda vakit geçiriyor.

Genelde Çavuşoğlu'nun omzunda duran papağan, görenlerin ilgisini çekiyor.

"Ramazan diye seslendiğimde kümesin kapısına gelir"

Özcan Çavuşoğlu, AA muhabirine, arkadaşının ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Arkadaşının adını yaşatmak için yavruyken aldığı papağana "Ramazan" ismini verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "İsmiyle seslenmeye başladığımda ismini öğrenmeye başladı. Böylece bu isim onda kalmış oldu. Kümese girdiğimde 'Ramazan' diye seslendiğimde kümesin kapısına gelir ve açtığımda da dışarıya çıkar." diye konuştu.

Çavuşoğlu, papağanın çevresindekilerin de maskotu haline geldiğini belirterek, "Ramazan uçmaz, kaçmaz. Isırma gibi bir alışkanlığı da yok. Başını okşatmayı çok sever. İnşallah konuşmayı da öğrenecek." dedi.

Bazı kişilerin papağanı satın almak istediğini aktaran Çavuşoğlu, böyle bir düşüncesinin olmadığını, bir nebze de olsa teselli bulduğunu anlattı.

Çavuşoğlu, papağanla aralarında bir bağ oluştuğunu vurgulayarak, "Hayvan onunla konuştuğunuzda sizin ne demek istediğinizi hissediyor. Kanatlı hayvanlar içerisinde en çok kelime dağarcığı olan sultan papağanıdır. Siz onunla ne kadar çok ilgilenirseniz o da sizinle o kadar samimi oluyor." ifadelerini kullandı.

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