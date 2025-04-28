Dolar
38.44
Euro
43.71
Altın
3,299.94
ETH/USDT
1,798.20
BTC/USDT
95,147.00
BIST 100
9,367.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
logo
Yaşam, insana dair

Trabzonlu çiftçiler patates ekim mesaisinin sonuna geldi

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde çiftçiler, tarlalarda geleneksel yöntemlerle patates ekim mesaisini yavaş yavaş tamamlıyor.

Ertuğrul Baştan  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Trabzonlu çiftçiler patates ekim mesaisinin sonuna geldi Fotoğraf: Ertuğrul Baştan/AA

Trabzon

Sabahın ilk ışıklarıyla bağ, bahçe ve tarlalara inen çiftçiler, yeni mahsul patates için hava kararıncaya kadar yoğun çaba sarf ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akraba ve komşuların bir araya gelmesiyle imece usulü her gün ter döken çiftçiler, patates ekim mesaisinin sonuna gelmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Çiftçilerden Hamit Baştan, AA muhabirine, yöreye özgü "fol patatesi"nin üretimini yaptıklarını söyledi.

Bu ürünün bölge sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını vurgulayan Baştan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fol patatesi bizim çocukluğumuzdan beri ektiğimiz, sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir ürün. Atalarımızdan kalan bu tohumları koruyarak bugüne kadar getirdik. Bu yıl biraz gecikmeli olsa da el birliğiyle dikimi tamamladık. İnşallah bereketli bir sezon olur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi, TÜRK-AY dönem başkanlığını Azerbaycan Anayasa Mahkemesine devretti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin davada mütalaa
Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır
Türkiye, Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı
Emniyetten "jammer" kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Trabzonlu çiftçiler patates ekim mesaisinin sonuna geldi

Trabzonlu çiftçiler patates ekim mesaisinin sonuna geldi

Karadeniz Bölgesi'nin su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 62 milyon doları aştı

Süper Lig'e yükselen Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef Avrupa

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke: İstediğim şey cesaret

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke: İstediğim şey cesaret
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
THY'nin bugün ve yarın planlanan Trabzon ve Rize seferleri iptal edildi

THY'nin bugün ve yarın planlanan Trabzon ve Rize seferleri iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet