Trabzonlu çiftçiler patates ekim mesaisinin sonuna geldi
Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde çiftçiler, tarlalarda geleneksel yöntemlerle patates ekim mesaisini yavaş yavaş tamamlıyor.
Trabzon
Sabahın ilk ışıklarıyla bağ, bahçe ve tarlalara inen çiftçiler, yeni mahsul patates için hava kararıncaya kadar yoğun çaba sarf ediyor.
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Akraba ve komşuların bir araya gelmesiyle imece usulü her gün ter döken çiftçiler, patates ekim mesaisinin sonuna gelmenin de mutluluğunu yaşıyor.
Çiftçilerden Hamit Baştan, AA muhabirine, yöreye özgü "fol patatesi"nin üretimini yaptıklarını söyledi.
Bu ürünün bölge sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını vurgulayan Baştan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fol patatesi bizim çocukluğumuzdan beri ektiğimiz, sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir ürün. Atalarımızdan kalan bu tohumları koruyarak bugüne kadar getirdik. Bu yıl biraz gecikmeli olsa da el birliğiyle dikimi tamamladık. İnşallah bereketli bir sezon olur."
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