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Trabzon'da 47 yıllık kalaycı, baba mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Trabzon'da 47 yıllık kalaycı Hasan Aydemir, baba mesleği için çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Enes Sansar  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Trabzon'da 47 yıllık kalaycı, baba mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Babasının, Ortahisar Mahallesi'ndeki dükkanında 9 yaşında çıraklığa başlayan Aydemir, zamanla kalaycılıkta usta olup işin başına geçti.

Kaybolmaya yüz tutan zanaatlar arasındaki kalaycılığı yaşatmaya çalışan Aydemir, çırak yetiştirememenin üzüntüsünü çekiyor.

Aydemir, AA muhabirine, mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

Geçmiş yıllarda kömürlü körükle yaptıkları işlemi, epey zamandır tüple yaptıklarını anlatan 56 yaşındaki Aydemir, "İşler az zaten, belirli bir noktada seyrediyor. Onun için de tüp kullanımı yeterli oluyor. Bugünlerde küçük kazanlar daha çok geliyor ama çok şükür dükkanımızın müşterisi her zaman var, çorbamızı kaynatıyoruz." dedi.

Aydemir, mesleğinin en büyük sıkıntısının çırak yetiştirememek olduğunun altını çizerek, "Gençlere suç bulmuyorum. Onlar bu tür el sanatı gerektiren ve düşük bütçeli işlere artık ilgi duymuyorlar." diye konuştu.

Mesleğini, aynı zamanda da dükkanını çok sevdiği için bu kadar uzun süre işini devam ettirdiğini vurgulayan Aydemir, gençlere kalaycılık, yorgancılık, berber ve terzi gibi el beceresi gerektiren işleri öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

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