Euro
10.25
Dolar
8.45
BIST 100
1,441.33
Altın
1,835.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te şehit ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptırdı.
logo
insana dair

Sakarya'da 10 yaşındaki çocuk, polis ağabeyleri sayesinde annesinin mezarını ziyaret etti

Sakarya'da annesinin mezarına gitmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel izinle kabristanlığa götürüldü.

Emre Ayvaz   | 14.05.2021
Sakarya'da 10 yaşındaki çocuk, polis ağabeyleri sayesinde annesinin mezarını ziyaret etti

Sakarya

​​Serdivan ilçesinde oturan 10 yaşındaki Yasir Bal ve babaannesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinin yakınında bulunan Yazlık Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Yasir Bal, ziyaret sırasında polis ağabeylerine Kaynarca ilçesindeki annesinin mezarına gitmek istediğini, bu konuda kendisine yardımcı olmalarını söyledi.

Çocuğun isteğine duyarsız kalamayan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yasir ve babaannesini polis aracına bindirerek mezarlığa götürdü.

Annesinin mezarında dua eden Bal, polis ağabeylerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi
İngiltere’de Kovid-19 aşısının 11 bini aşkın can kaybını önlediği tahmin ediliyor
Romanya'da açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor

Benzer haberler

Sakarya'da 10 yaşındaki çocuk, polis ağabeyleri sayesinde annesinin mezarını ziyaret etti

Sakarya'da 10 yaşındaki çocuk, polis ağabeyleri sayesinde annesinin mezarını ziyaret etti

Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın naaşı Denizli'de toprağa verildi

Erzurum'da Mehmetçik Hadice anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Terör örgütü PKK tarafından evladı dağa kaçırılan Tuncelili annenin gözyaşı 6 yıldır dinmiyor

Terör örgütü PKK tarafından evladı dağa kaçırılan Tuncelili annenin gözyaşı 6 yıldır dinmiyor
Şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının kabrini ziyaret etti

Şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının kabrini ziyaret etti