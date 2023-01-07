Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,267.50
BTC/USDT
16,962.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Sahipsiz hayvanlar acıktıklarında terzi Yusuf'un kapısına geliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde terzilik yapan Yusuf Ayköse, yıllardır dükkanının önüne gelen sahipsiz hayvanları besliyor.

Hüseyin Ünlüsoy   | 07.01.2023
Sahipsiz hayvanlar acıktıklarında terzi Yusuf'un kapısına geliyor Fotoğraf: Hüseyin Ünlüsoy/AA

Afyonkarahisar

Cuma Mahallesi'nde terzilik yapan 43 yaşındaki Ayköse, sahipsiz hayvanlar için iş yerinin önüne mama, yemek artığı ve su bırakıyor. Zamanla bu duruma alışan hayvanlar, bazen kapının önünde Ayköse'nin iş yerini açmasını bekliyor.

Ayköse, AA muhabirine, sabahları iş yerine geldiğinde hayvanların kendisini beklediğini belirtti.

İlk iş olarak sahipsiz hayvanlar için dükkanın önüne bıraktığı yiyecek kaplarını doldurduğunu anlatan Ayköse, pazarları dükkanının kapalı olduğunu, o günlerde ise esnaf arkadaşlarının hayvanlara sahip çıktığını söyledi.

Ayköse, belediyenin de bu konuda çalışmaları olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Onlar da ilçenin belirli yerlerine yem kapları yerleştirdi, bu şekilde sokakta yaşayan bu canlılar aç kalmıyor. Biz de kendi çapımızda bu hayvanlara sahip çıkıyoruz. Onlar Allah'ın sessiz emanetleri. Hor görmesinler, beslesinler ve yemek artıklarını çöpe atmak yerine hayvanlara versinler. Sahipsiz hayvanlar için aylık bir bütçe ayırdım. Her gün aynı saatte sabah ve akşam iki kez gelen hayvanlar buradan karınlarını doyurarak ayrılıyor. Kuru mama alıyorum. Malum kış ayındayız. Herkes kapısının önüne bir kap su, yemek bırakırsa onlar da mutlu olur, sevinir. Bu şekilde sadece onlar değil bizler de mutlu oluyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de tarımsal sulamada da kullanılan barajda su seviyesi düştü
İstinaf, İstanbul'daki suç örgütü davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu
Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 44 olarak ölçüldü
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Batman'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

Sahipsiz hayvanlar acıktıklarında terzi Yusuf'un kapısına geliyor

Sahipsiz hayvanlar acıktıklarında terzi Yusuf'un kapısına geliyor

Manisa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadının ailesi en ağır cezayı istiyor

Anadolu'dan kaçırılan Kibele heykeli yıllar sonra bulunduğu topraklarda sergilenecek

Erzincan'da 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınak yapılıyor

Erzincan'da 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınak yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet