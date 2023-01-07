Sahipsiz hayvanlar acıktıklarında terzi Yusuf'un kapısına geliyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde terzilik yapan Yusuf Ayköse, yıllardır dükkanının önüne gelen sahipsiz hayvanları besliyor.
Afyonkarahisar
Cuma Mahallesi'nde terzilik yapan 43 yaşındaki Ayköse, sahipsiz hayvanlar için iş yerinin önüne mama, yemek artığı ve su bırakıyor. Zamanla bu duruma alışan hayvanlar, bazen kapının önünde Ayköse'nin iş yerini açmasını bekliyor.
Ayköse, AA muhabirine, sabahları iş yerine geldiğinde hayvanların kendisini beklediğini belirtti.
İlk iş olarak sahipsiz hayvanlar için dükkanın önüne bıraktığı yiyecek kaplarını doldurduğunu anlatan Ayköse, pazarları dükkanının kapalı olduğunu, o günlerde ise esnaf arkadaşlarının hayvanlara sahip çıktığını söyledi.
Ayköse, belediyenin de bu konuda çalışmaları olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"Onlar da ilçenin belirli yerlerine yem kapları yerleştirdi, bu şekilde sokakta yaşayan bu canlılar aç kalmıyor. Biz de kendi çapımızda bu hayvanlara sahip çıkıyoruz. Onlar Allah'ın sessiz emanetleri. Hor görmesinler, beslesinler ve yemek artıklarını çöpe atmak yerine hayvanlara versinler. Sahipsiz hayvanlar için aylık bir bütçe ayırdım. Her gün aynı saatte sabah ve akşam iki kez gelen hayvanlar buradan karınlarını doyurarak ayrılıyor. Kuru mama alıyorum. Malum kış ayındayız. Herkes kapısının önüne bir kap su, yemek bırakırsa onlar da mutlu olur, sevinir. Bu şekilde sadece onlar değil bizler de mutlu oluyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.