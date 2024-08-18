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Yaşam, insana dair

Rizeli çift 36 yıl sonra çocukları ve torunlarının katılımıyla düğün yaptı

Rizeli Nebahat ve Mikail Karbuz çifti, düğün törenlerini evliliklerinin 36. yıl dönümünde çocukları ve torunlarının katılımıyla yaptı.

Enver Kalender  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Rizeli çift 36 yıl sonra çocukları ve torunlarının katılımıyla düğün yaptı Fotoğraf: Enver Kalender - AA

Rize

Pazar ilçesinin Aktepe köyünde yaşayan Karbuz çifti, 36 sene önce düğün yapmadan evlendi.

Nebahat (54) ve Mikail Karbuz (57), evlilikleri boyunca özlem duydukları düğün törenini 36 yıl sonra 3 çocuk ve 6 torunlarıyla yaptı.

Akrabaları ve komşularının katılımıyla köydeki evleri önünde düzenlenen törende, Nebahat Karbuz'un gelenekler gereği açtığı şemsiyenin üzerinden eşi para attı.

Tulum eşliğinde çalınan şarkı ve türkülerle eğlenceli zaman geçirilen düğünde konuklara etli pilav ve tatlı ikram edildi.

Nebahat Karbuz, gazetecilere, evlendiğinde 18 yaşında olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz düğünümüzü yapmadı. Hep içimizde kaldı. 36 sene sonra eşim böyle bir şey düşündü, çok mutluyum." dedi.

Mikail Karbuz ise kaçarak evlenmeleri nedeniyle düğün yapamadıklarını ifade ederek, eğlenceli bir düğünün hep içlerinde kaldığını söyledi.

Evlilikleri süresince eşine güzel bir düğün yapma sözü verdiğini dile getiren Karbuz, şöyle konuştu:

"Daha önce imkanlarımız el vermemişti, çocuklarımız oldu. Şu anda imkanımız oldu. Bu şekilde bir düğün düzenledik. Güzel oldu, eşime de teşekkür ediyorum kabul ettiği için. 3 çocuk, 6 torunla şu anda düğünümüzü yapıyoruz."

Karbuz, gençlere eski geleneklerdeki gibi köy düğünü yapmalarını önererek, "Eşlerin çok sabırlı olmasını, kısa zamanda boşanmamalarını, herkesin birbirini idare ederek bir yastıkta kocamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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