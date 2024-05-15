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Spor, insana dair

Omurgası 19 platinle desteklenen sporcu para masa tenisinde rakiplerine şans tanımıyor

Kırklareli'nde yaşayan 16 yaşındaki skolyoz hastası Binnur Yalçınkaya, 19 platinle desteklenen omurgasına rağmen, para masa tenisi Türkiye şampiyonluğunu iki kez elde etti.

Özgün Tiran  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Omurgası 19 platinle desteklenen sporcu para masa tenisinde rakiplerine şans tanımıyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Lüleburgaz'da yaşayan Yalçınkaya ailesi 3 yıl önce kızlarının sırtındaki kemik çıkıntısının tedavisi için Ankara'nın yolunu tuttu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Binnur'a skolyoz teşhisi kondu. Yüzde 65'lik bir eğrilik tespit edilmesi üzerine genç kız ameliyat edilerek 19 platinle desteklendi ve sağlığına kavuştu.

Sağlık sorunlarına rağmen Yalçınkaya, 8 yaşında başladığı masa tenisinden vazgeçmedi.

Antrenörleri Soner Polat ve Birsen Özgür'ün rehberliğinde çalışarak, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye para masa tenisi şampiyonu oldu. 2024 yılında ise Türkiye ikincisi olarak başarısını sürdürdü.

Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Yalçınkaya okuldan sonra antrenmanlarına devam ederek hedefine kavuşmayı arzuluyor.

"Hedefim milli takıma girmek"

Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisinde milli takıma girmeyi hedeflediğini söyledi.

Ameliyatının ardından para masa tenisinde mücadele etmeye başladığını ifade eden Yalçınkaya, "Ameliyat döneminde masa tenisinden 3 ay ayrı kaldım. Çok zor geçti ama masa tenisine başladığımda her şey çok güzel oldu." dedi.

Yalçınkaya para masa tenisinde yeni başarılar elde edebilmek için haftanın 6 günü antrenman yaptığını belirtti.

Hedefine bir gün mutlaka ulaşacağına inandığını aktaran Yalçınkaya, "Hedefim milli takıma girmek. Ülkemizi dünyada temsil edebilmek ve gururlandırmak istiyorum. Bu yüzden hazırlıklarımızı sürdürüyorum." diye konuştu.

Antrenör Soner Polat ise Binnur'un çok başarılı bir sporcu olduğunu kaydetti.

Yalçınkaya ile milli takım için çalıştıklarını anlatan Polat, başarılı sporcunun Avrupa ve dünyada ses getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

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