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Sağlık, Spor, insana dair

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz sporda beslenmenin önemini anlattı

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Emrah Oktay  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz sporda beslenmenin önemini anlattı

İstanbul

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk madalyayı getiren Mete, 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sporda beslenme ve profesyonel desteğin önemine vurgu yapan Mete, "Beslenme, bu işin en zorlu kısmı. Herkesin sevdiği veya sevmediği yiyecekler var. Genelde sağlığa yararlı şeylerin tatları güzel olmaz. O yönde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sporda başarılı olmak istiyorsanız sevmediğiniz yemekleri de yemek zorundasınız. Bazı zamanlarda tatlı yiyememek çok fazla zorluyor. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz için bu konuda da kendinize hakim olmalısınız. Her şeyimizi dikkate alan bir programımız var." diye konuştu.

"Bir diyetisyenle çalıştığım için çok memnunum"

"Bazen canınız bir şey tüketmek istemeyebilir" diyen 24 yaşındaki milli okçu, "Kötü geçen maçlardan sonra canınız bir şey yemek istemiyor. Beslenme programına uymamızdaki en zor zaman burası. Kaybettiğiniz zaman yemeniz gerekenleri yemek çok zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Beslenme konusunda profesyonel destek aldıklarını aktaran Mete Gazoz, "Sporcu diyetisyeni ile çalışıyoruz. Kendisi eski bir sporcu olduğu için bizim durumlarımızı çok iyi anlayabiliyor. Benim için en önemli kısım bu. 'Yarışman kötü geçti. Yemek istemiyorsun ama vücudunun buna ihtiyacı var. Önündeki yarışmalar için yemen lazım.' dediği zaman yiyorsunuz. İçimden, 'Ne alakası var.' demiyorum. Bir diyetisyenle çalıştığım için çok memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.

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