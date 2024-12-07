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Kültür, insana dair

Multi-enstrümantalist Limaco: Müziğimiz, dağlardan gelen enstrümanlarla dünyayı görme biçimimizi harmanlayan bir tarz

Geleneksel And müziğinin önde gelen isimlerinden Limaco, "Kendimize özgü müziğimiz, dağlardan gelen enstrümanlarla müziğe yaklaşmak için bazı Batı yollarını, hayatı ve dünyayı görmek için kendi yolumuzla karıştırdığımız müziktir." dedi.

Büşranur Koca  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Multi-enstrümantalist Limaco: Müziğimiz, dağlardan gelen enstrümanlarla dünyayı görme biçimimizi harmanlayan bir tarz Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği tarafından, özgürlükçü birliklerin zaferiyle İspanyol Amerikası'nın bağımsızlığının pekiştiği Ayacucho Savaşı'nın 200. yıl dönümü kapsamında düzenlenen konser için Türkiye'yi ziyaret eden Limaco, AA muhabirine konuştu.

Charango, Ayacucho gitarı, quena ve zampona gibi geleneksel enstrümanlar eşliğinde performans sergileyen Limaco, And müziğinin, And Dağları bölgesinde çok eski zamanlardan beri kullanılan enstrümanlarla Batı müziğinin birleştirildiği bir tür olduğunu belirtti.

Limaco, bu müzik türünün Peruluların kozmovizyonunu yansıtan bir gelenek olduğuna değinerek, "Kendimize özgü müziğimiz, dağlardan gelen enstrümanlarla müziğe yaklaşmak için bazı Batı yollarını, hayatı ve dünyayı görmek için kendi yolumuzla karıştırdığımız müziktir." ifadesini kullandı.

Bu türün aynı zamanda kültürel bir direniş olduğunu düşündüğünü söyleyen Limaco, And müziğinin çok eskiden gelen ve hala yaşayan bir müzik türü olduğunu kaydetti.

Limaco, And müziğiyle dünyaya barış, maneviyat mesajı verildiğini dile getirdi.

"Türkiye çok kültürlü ve geleneklerine bağlı bir ülke"

Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatan Limaco, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Limaco, Peru'nun Ankara Büyükelçiliğine böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ederek, Türk müzisyenlerle de müzik konusunda bir şeyler paylaşabilmeyi dilediğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda "Peru Geleneksel And Müziği Atölyesi" düzenlediklerini vurgulayan Limaco, "Buranın çok kültürlü ve geleneklerine bağlı bir ülke olduğunu biliyorum." dedi.

Limaco, Türklerin eğlenceyi nasıl yönetebileceklerini çok iyi bildiğini ve Türk müziğini sevdiğini ifade etti.

Türk kültürünün "çok gurur verici" bir özelliğe sahip olduğunu kaydeden Limaco, Türklerin kültürel değerlerini her şeyin önüne koyduğunu söyledi.

Limaco, dünyada müziğe çok farklı yaklaşımlar olduğunun altını çizerek "Önce kendi seslerimize sahip çıkmak iyidir." diye konuştu.

Kültürel değerlerin farklı yollarla anlatılmasının önemli olduğuna değinen Limaco, Türkiye'de farklı müzik türlerinin kültürel değerlerle yansıtıldığını ve bunun dünyanın geri kalanı için bir örnek olduğunu dile getirdi.

Limaco, Ankara'yı gezme fırsatına sahip olduğunu ve şehri çok beğendiğini anlatarak, modern ve tarihi binaları bir arada görmenin çok hoşuna gittiğini sözlerine ekledi.

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