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Spor, insana dair

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya peşinde

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya peşinde Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Wushuya spor yapmak için 5 yıl önce başlayan Burak (17), antrenman sürecinin ardından şampiyonalara katılmaya başladı. Şampiyonalara katıldıkça wushuya olan ilgisi artan Burak, bu yıl Türkiye şampiyonu oldu ve çeşitli organizasyonlarda birincilik kürsüsüne çıktı.

Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanan Burak, ilk kez katılacağı organizasyondan altın madalya ile dönmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Burak Tez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuya kuzeniyle spor yapmak için başladığını söyledi.

Daha sonra kuzeninin sporu bıraktığını kendisinin ise zaman içinde wushuyu çok sevdiğini anlatan Burak, "Bu sporu yaptıkça, maçlara girdikçe bu sporu özümsedim. Bu spor bana hayatta çok fazla şey kattı. Okulda, sosyal hayatta bana büyük katkıları oldu. Maçlara girdikçe bu spora daha fazla isteğim ve azmim geldi. Bu sporu daha iyi yapmak için çalıştım, uğraştım, yıllarca emek verdim." diye konuştu.

Bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu aktaran Burak, Dünya Şampiyonası'na gidecek kafilede yer aldığını belirtti.

Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Burak, kampın verimli geçtiğini anlattı.

Kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür eden Burak, "Burada bizim için her şey düşünülmüş. Çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Hocalarımız sağ olsun bizi çok güzel bir şekilde hazırladı." ifadelerini kullandı.

"Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacağım"

Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu ile bölge birinciliklerinin bulunduğunu aktaran Burak, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacağım. Çok gururluyum, çok mutluyum. Ülkemi temsil edeceğim, Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutacağım. Birinci olmayı hedefliyorum. Takımla çok güzel çalışıyoruz. Herkesin performansı iyi. İnşallah hepimiz güzel yerlere geleceğiz."

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