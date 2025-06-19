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Yaşam, insana dair

Mardin'de gönüllü gençler sanal kumar ve bağımlılığa filmle dikkati çekti

Mardin'in Midyat ilçesinde gönüllü gençler, sanal kumar ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla film çekti.

Selahattin Erol, Halil İbrahim Sincar  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Mardin'de gönüllü gençler sanal kumar ve bağımlılığa filmle dikkati çekti Fotoğraf: Selahattin Erol/AA

Mardin

Midyat'ta bir grup genç, sanal kumar ve bağımlılığa dikkati çekmek için film çekmeye karar verdi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve esnafın desteğini alan gençler, gerçek hikayelerden uyarlanan "Ailene İyi Bak: Son Hamle" adlı filmi çekti.

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Tamamı gönüllülerden oluşan ve aralarında Midyat Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 50 kişilik ekip, yaklaşık 8 ay boyunca yoğun çalışmayla filmin çekimlerini tamamladı. Filmde, Midyatlı gençler ve farklı meslek gruplarından esnaf da rol aldı.

Filmin ilk gösterimi ücretsiz olarak Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki zararlarının anlatıldığı filme, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Halil Tunçer, AA muhabirine, yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından tamamladıkları filmi izleyicilerle buluşturduklarını söyledi.

Sanal bahsin özellikle gençler arasında büyük tehdit oluşturduğunu, filmde buna dikkati çekmek istediklerini anlatan Tunçer, şöyle konuştu:

"İnternet üzerinden çıkan reklamlar ve bahis siteleri, 15 yaş altı gençleri büyük tehlikenin içine sürüklüyor. Bu sorunlara dikkati çekmek için Midyat'ta bir ilk olarak gönüllü oyuncular ve esnafla bir araya geldik. Kamu kurumlarımızdan ve esnafımızdan da destek aldık. Filmimiz 1 saat 20 dakika sürüyor. Bugün ilk kez burada gösteriliyor. Amacımız, bataklığa sürüklenen gençlerimize ve ailelerine güçlü mesaj verebilmek."

İzleyicilerden Serap Akay ise filmi çok beğendiklerini dile getirerek, gençlerden ve esnaftan seçilen oyuncularla farkındalık yaratmanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Akay, "Filmde, özellikle sanal bahis gibi hızla yayılan bir bağımlılığın ne kadar cazip göründüğü ama sonrasında ne kadar pişmanlık ve yıkım getirdiği çok etkileyici biçimde yansıtılmış. Bence bütün gençler ve aileler bu filmi izlemeli." ifadelerini kullandı.

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