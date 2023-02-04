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Maarif Okulunu birincilikle bitiren Iraklı genç kız hayalini Türkiye'de tıp okuyarak gerçekleştirecek

Kardeşleriyle Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulunda eğitim gören Meryem Ömer, liseden birincilikle mezun oldu.

Bekir Aydoğan   | 04.02.2023
Maarif Okulunu birincilikle bitiren Iraklı genç kız hayalini Türkiye'de tıp okuyarak gerçekleştirecek Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) üniversite giriş sınavında altıncı olan Iraklı genç kızın hayali, büyükannesi ve büyükbabası gibi doktor olmak.

Musullu Ömer'in bu hayali Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sayesinde gerçek olmaya başladı. YTB bursunu kazanan Türk okulu mezunu Ömer, şimdi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimine başlayarak hayalini gerçekleştirmek için gün sayıyor.

Tıp fakültesine kaydolan ve bu yıl Türkçe hazırlık kursuna devam eden genç kız, Türkiye'de üniversite okuma kararını ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

"Maarif bana geleceğin kapılarını açtı"

Maarif'te eğitime başlamasında aile ve arkadaş çevresinin tavsiyelerinin etkili olduğunu belirten Ömer, bu kararın kendisine "geleceğin kapılarını açtığını" ifade etti.

Şu an bulunduğu yeri, birincilikle bitirdiği bu okulda aldığı eğitime borçlu olduğunu belirten Musullu genç kıza Türkiye’de istediği bir bölümde eğitim alabilmesi için Maarif'teki öğretmenleri de destek olmuş.

Ailesi Türkiye’deki eğitimin kalitesini öğrenince ikna oldu

Büyükbaba veya büyükannesi doktor, babası mühendis, annesi ise eczacı olan Meryem Ömer, böyle bir ortamda büyüdüğü için erken yaşlarda tıp alanına ilgi duymaya başlamış.

Ömer, başka bir ülkeye gitme fikrinin ailesi için ilk başta kaygı verici olduğunu söyleyerek "Ancak Türkiye’deki eğitimin kalitesini öğrendiklerinde buna değeceğini, geleceğim için bunun daha iyi olduğunu düşündüler." dedi.

Hedefi iyi ve dürüst bir doktor olmak

Fakülteye başlamadan önce bu yılı Ankara'da Türkçe eğitimi alarak geçirdiğini belirten Ömer, kursta farklı ülkelerden insanlarla tanışma fırsatı da elde etmiş.

Onların kültürü, ülkeleri ve dilleri hakkında bilgi edinmeyi ilgi çekici bulduğunu söyleyen Ömer, "Onlarla birlikte Türkçe öğrenmek çok güzel bir deneyim." diye konuştu.

Türkiye'ye gelme kararından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ömer, "6 yıllık tıp eğitimim boyunca çalışmalarıma odaklanmayı, iyi, dürüst, güvenilir ve bilgili bir doktor olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Mezun olduğu Maarif Okulunun çalışanlarına destekleri için teşekkür eden Ömer, burada geçirdiği zamanları "hayatının en özel zamanları" olarak tanımlıyor.

"İyi insanlar yetiştirmek için çalışıyoruz"

Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü İdris Karaaslan da genç kızın çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti.

Karaaslan, "Meryem, geçen yıl bölge genelinde 6. oldu. Bölgede yüz üzerinden 98,5 alarak iyi bir derece yaptı. Bizim vermiş olduğumuz karnede de ona benzer bir puan aldı. YTB burslarıyla birlikte Türkiye’de Hacettepe Tıp Fakültesinde burs kazandı." dedi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu olarak geçen sene ilk mezunlarını verdiklerine ve bu sene de ikinci mezunları vermeye hazırlandıklarına işaret eden Karaaslan, "Her sene okulumuzun başarısını artırarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, Maarif’te okumayı "bir ayrıcalık" şeklinde niteleyerek, burayı diğer özel okullardan ayıran özelliklerden birinin vakıf okulu olması olduğunu ifade etti. Bundan dolayı da ekip olarak canla başla çalıştıklarını ve ticari bir kaygıları olmadığını vurgulayan Karaarslan, sadece güzel bir eğitim vermek ve iyi insanlar yetiştirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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