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Yaşam, insana dair

LGS sınavından tam puan alan Talha Eslem Özdemir, bilgisayar mühendisi olmak istiyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Talha Eslem Özdemir, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
LGS sınavından tam puan alan Talha Eslem Özdemir, bilgisayar mühendisi olmak istiyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen sınavda, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Özdemir, AA muhabirine, yoğun ve yorucu bir hazırlık süreci sonrası elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sınava çalışırken sosyal aktivitelere de vakit ayırdığını belirten Özdemir, okul haricinde de düzenli ders çalışarak başarılı olduğunu dile getirdi.

Sınavlara hazırlanırken 100'ün üzerinde kaynaktan yararlandığını, 35 civarında deneme çözdüğünü belirten Özdemir, bu sınavların geçen yıla göre daha zor olduğunu söyledi.

Sayısal derslere daha yatkın olduğunu ifade eden Özdemir, bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini kaydetti.

"Başarısıyla gurur duyduk"

Baba Mehmet Özdemir de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, Talha'ya hazırlık sürecinde ailece destek verdiklerini söyledi. Oğlunun sınava eğitim koçuyla hazırlandığını anlatan Özdemir, "Eşim ve ben Talha'ya bu süreçte sadece anne ve baba olduk. Akademik olarak da profesyonellere bıraktık." ifadesini kullandı.

Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yaşar Keskin, Türkiye birincisi Talha'nın yanı sıra okulda başarılı başka öğrencilerin bulunduğunu belirterek, bunun sebebinin Milli Eğitim Bakanlığınca açılan destekleme kursları olduğunu söyledi.

Rehber öğretmenlerle iyi bir planlama yaptıklarını aktaran Keskin, öğrencilere haftalık denemelerle çalışma imkanının sağlandığını, sosyal ve kültürel aktivitelerle de öğrencileri desteklediklerini kaydetti.

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