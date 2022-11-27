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Yaşam, insana dair

Kendisi için yaptığı bastonun imalatçısı oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde 68 yaşındaki Adem Börek, kendisi için yaptığı bastonun ustası oldu.

Eyüp Elevli   | 27.11.2022
Kendisi için yaptığı bastonun imalatçısı oldu Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Çocukluğunda babası Recep Ali Börek'in ilçe merkezindeki marangoz atölyesinde çalışan Adem Börek, 14 yıl önce sağ dizindeki ağrı nedeniyle sorun yaşayınca yürümesine destek amacıyla kendisine baston yaptı.

Talep üzerine zaman zaman baston üreten 2 çocuk babası Börek, imalatını yaptığı çeyiz sandığına ilginin azalması nedeniyle 2008'de tamamen baston işine yöneldi.

"Benden başka ilçemizde yapan yok"

Elma ağacını sabırla işleyerek baston üreten Adem Börek, AA muhabirine, mesleği, makine kullanmadan ahşap ceviz sandığı yapan babasının yanında öğrendiğini söyledi.

Börek, 2008'e kadar ahşap sandık yapımına devam ettiğini, sunta ve diğer türlerin çıkmasıyla sandıklara rağbetin azaldığını belirtti.

Dizinde ağrı oluştuğunu, ağırlığını o noktaya vermemek için bir ustaya baston yaptırmak istediğini anlatan Börek, "Rahmetli oldu, pandemide vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bastonu yaptı ama fazla para istedi. Ben de almadım, kendim yaptım. Bir gün karşıdaki bakkalda oturuyordu, 'Bunu yapabilmiş miyim, bak bakalım' dedim. 'Sen bunu becereceksin inşallah. Sen buna devam et' dedi." diye konuştu.

Börek, daha sonra elma ağacı bulmaya başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ham elması olanlara söylüyordum. Bahçesinde ham elma olanlar getiriyor ya da 'Ben anlamıyorum, gel bahçeden kes' diyorlardı. Benden başka da ilçemizde yapan yok. Artık kendileri getiriyor. 3 veya 4 tane getirene bir tane veriyorum, gerisi bana kalıyor. Ustalığımı da tamamen öğrendim, bu işe yöneldim."

Halk Eğitimi Merkezleri öncülüğünde açılan çeşitli etkinliklere de katıldığını dile getiren Börek, "Hepsi doğal, makine işi yapmıyorum, el işi yapıyorum. Babamdan kalma hızarım var. Onunla kesim işlerini yapıyorum. Çok zahmetli bir iş ama zevkli. Paradan önce bu iş zevk meselesi. Ben yaptığım işten zevk alıyorum." dedi.

Börek, ilk baston siparişini Adapazarı'ndan aldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Daha sonra Ordu'da isteyenlere yaptım. Kent merkezinde sergi açtım. Orada bayağı da sattım. Ondan sonra internetten Almanya'dan görmüşler. Oradan gelenlere sipariş vermişler, ben de onlara gönderdim. Beğeni ve talep çok ama ağaç bulmak zor oluyor. İşçi de bulmak mümkün değil. Son ustasıyım diyebilirim. Usta yetişmiyor. Piyasada fabrikada yapılmışı var, bu bastonlar farklı türdeki ağaçlardan yapılmış, fiyatları da daha düşük. Vatandaş ona yöneldi ama zevkine düşkün ve ham elmanın ne olduğunu bilen insan bunu severek alıyor."

Baston yapımı sayesinde aile bütçesine daha fazla katkı sağlayabildiğini belirten Börek, "Bu sene biriktirmiş olduğum parayla da hanımla beraber hacılık nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım herkese de nasip etsin diyorum. Cenab-ı Allah ne kadar ömür verirse o kadar bu mesleği sürdürmeyi düşünüyorum." dedi.

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