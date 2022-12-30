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Yaşam, insana dair

Keçileriyle karlı yamaçlarda günde 8 saat yol katediyor

Trabzonlu 45 yaşındaki Veysel Köse, çocuk yaşta başladığı çobanlığı, Karadeniz'in dik yamaçlarında 30 yıldır sürdürüyor.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 30.12.2022
Keçileriyle karlı yamaçlarda günde 8 saat yol katediyor Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Veysel Köse, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi.

Küçük yaşlarda geçirdiği bir kaza sonrası sol elindeki 3 parmağını da kaybeden Köse, çobanlık mesleğine 15 yaşındayken ilk adımı attı.

Dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği 30 yıl aralıksız sürdüren Köse, Karadeniz'in dik ve karlı yamaçlarında 72 keçisiyle günde 8 saat yol katediyor.

Yılın 12 ayını yüksek rakımlı bölgede geçiren Köse, sabah 09.00'da evden çıkıyor, akşam 17.00'ye kadar hayvanlarının peşinden kilometrelerce yürüyor.

Yanından orağı da eksik olmayan Köse, hayvancılığın en büyük girdilerinden olan yem maliyetlerini düşürmek için karlı ve soğuk havaya aldırış etmeden keçilerini otlatmaya devam ediyor.

"Burada büyüdüğümüz için dağlara, araziye alıştık"

Üç kuşaktır çobanlık mesleğini sürdüren Veysel Köse, AA muhabirine, sağlığı elverdiği sürece işini yapmayı sürdüreceğini söyleyerek, "Sevmeyen adam bu işi yapamaz. Ben bu hayvanları çok seviyorum. Allah sağlık verdiği, elim ayağım tuttuğu müddetçe bu işi yapacağım." ifadesini kullandı.

Köse, şu anda 72 keçi ile hayvancılığı sürdürdüğünü belirterek, "Çocuk yaşımızdan beri burada büyüdüğümüz için dağlara, araziye alıştık. Sabah 9 ya da 9.30'da yola çıkarız, keçiler ne zaman doyar geri dönmek isterse o zaman döneriz. Bazen akşamı da buluyoruz." diye konuştu.

"Dağlardan da keçilerimden de kopamıyorum"

Küçük yaşta geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzde 48 engelli olduğunu aktaran Veysel Köse, "Bir elim sakat, bir elimle hayvancılığa devam ediyorum. Sağlığım elverdiğince de devam edeceğim." dedi.

Köse, engel durumuna da alıştığını ve zonrlanmadığını aktararak, "Kışın buralarda yazın ise yayladayım. Tek geçim kaynağım hayvancılık. Başka imkanım olsaydı da yine bu işi yapardım. Dağlardan da keçilerimden de kopamıyorum. Dağlarda olmak benim için güzel. Alışkınım. Benim hayatım keçilerle geldi, keçilerle geçecek. Gerçekten mutluyum." ifadesini kullandı.

Veysel Köse, hayvancılığa devam edebilmek için yetkililerden kredi kullanımı için destek beklediğini de sözlerine ekledi.

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