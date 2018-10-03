Kayıp ilanı verdikleri oğullarının izini hastanede buldular

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan aile, 4 gündür kayıp olan oğullarının Gaziantep'te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini öğrendi.

GAZİANTEP

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir aile, kayıp ilanı verdikleri oğullarının Gaziantep'teki bir hastanede hayatını kaybettiğini öğrendi.

İddiaya göre, Yunus Büyükoğlangil (28), dün henüz belirlenemeyen nedenle Pazarcık ilçe girişindeki trafonun kapağını açtı.

Elektrik akımına kapılması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Büyükoğlangil, arkadaşları tarafından Gaziantep'teki bir eve getirildi.

Yunus Büyükoğlangil'in durumunun ağırlaşması üzerine korkuya kapılan arkadaşları, genç adamı 25 Aralık Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan Büyükoğlangil, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Büyükoğlangil'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Pazarcık'tan gelen ailesine teslim edildi.

Büyükoğlangil'in sinir krizi geçiren eşi ve annesi ise sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Yunus Büyükoğlangil'in ailesinin 30 Eylül'de Pazarcık'ta Emniyet Müdürlüğüne kayıp bildiriminde bulunduğu, sabah saatlerinde ise aileye, oğullarının 25 Aralık Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği haberinin verildiği öğrenildi.

Evli ve 2 çocuğu olduğu belirtilen Yunus Büyükoğlangil'in cenazesi, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Muhabir: Rıdvan Korkulutaş