Kars'ta köylerden geçen menderesler hayvancılığa can suyu oluyor
Kars'ın Selim ilçesinde köylerden geçen menderesler, kış aylarında hayvancılığa katkı sağlıyor.
Kars
Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, kış mevsiminin gelmesiyle besiciler hayvanlarını ahırlarda beslemeye başladı.
Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünden geçen menderesler de her mevsim bölgede hayvancılığa katkı sunuyor.
Bazı besicilerin hayvanlarını suladığı menderesler, kıvrım kıvrım akan görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, karla beyaza büründü.
Tarımla hayvancılığa can suyu olan menderesler, karla kaplı haliyle dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.