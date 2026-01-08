Dolar
Kars'ta köylerden geçen menderesler hayvancılığa can suyu oluyor

Kars'ın Selim ilçesinde köylerden geçen menderesler, kış aylarında hayvancılığa katkı sağlıyor.

Cüneyt Çelik  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Kars'ta köylerden geçen menderesler hayvancılığa can suyu oluyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, kış mevsiminin gelmesiyle besiciler hayvanlarını ahırlarda beslemeye başladı. 

Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünden geçen menderesler de her mevsim bölgede hayvancılığa katkı sunuyor.

Bazı besicilerin hayvanlarını suladığı menderesler, kıvrım kıvrım akan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, karla beyaza büründü.

Tarımla hayvancılığa can suyu olan menderesler, karla kaplı haliyle dronla görüntülendi.

