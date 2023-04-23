Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’in Bahçeköy mahallesinde vatandaşlara hitap ediyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu’nda 23 Nisan Özel Oturumu’nda konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

"İsmail dede" bahçesine yuva yapan leyleklerin 61 yıldır yolunu gözlüyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Satıcı, evinin bahçesinde 61 yıldır her bahar özlemle beklediği leyleklere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özgün Tiran  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
"İsmail dede" bahçesine yuva yapan leyleklerin 61 yıldır yolunu gözlüyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Satıcı'nın Devlet Mahallesi'ndeki evinin çatısına 1962 yılında leylekler yuva yaptı.

Uzun yıllar aynı yuvaya gelen kuşların her baharda yolunu gözleyen Satıcı, evinin bahçesinde kuruyan bir ağaçtan oluşturduğu platformda yıllardır leylekleri misafir ediyor.

Satıcı, AA muhabirine, evinin bahçesinde misafir ettiği leyleklere büyük saygı gösterdiğini belirtti.

Leylekleri gördüğünde çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını anlatan Satıcı, "Onlar gelmediğinde huzursuz oluyorum. Biz onlara alışmışız." dedi.

Zaman içinde leyleklerin yuvalarını değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Satıcı, çocuklarının bahçesindeki ağılı kaldırdığını söyledi.

Satıcı, şunları kaydetti:

"Onlara 'Yuvama ilişmeyin, sonra karışmam." dedim. Yuvayı sonra evin yanına yerleştirdiler. Bu hayvanlar ben sağ olduğum sürece burada duracaklar. Ovada bir leylek gördüğümde 'bizim leylekler daha gelmedi' diye düşünüyorum hep. Benden evvel bir komşu gördüğünde 'senin leyleğin biri geldi' diyor. Yuvanın yerini değiştirdiğimizde kahroluyorum, 'ya gelmezse ya beğenmezse' diye. Allah'tan öyle bir şey yaşatmadılar bize. Yaptığımız yuvayı beğendiler. Yuvayı kendime göre yapıyorum, hayvan geldiğinde o da kendine göre tamir ediyor."

"Leylekler gelmese çok üzülürüm"

Satıcı, göç zamanı dere yatağında mahsur kalan bir leyleği de evde 10 gün bakıp, iyileştirdiğini anlattı.

Leylekleri de 8 çocuğundan biri gibi sevdiğini ifade eden Satıcı, "Onlar bizim canımız. Biz onları evladımız gibi sevmişiz. Leylekler gelmese çok üzülürüm, biz onlara bağlanmışız, yani kadroya bir evlat kaydetmişiz. Az ömür değil yani. Nice yerlerde leylek vardı, yok oldular, yuvasını yıktılar, rüzgar yıktı ama biz devamlı onları gözettik." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Birinci Meclis'te tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti

Benzer haberler

"İsmail dede" bahçesine yuva yapan leyleklerin 61 yıldır yolunu gözlüyor

"İsmail dede" bahçesine yuva yapan leyleklerin 61 yıldır yolunu gözlüyor

Alternatif tatil arayanlar rotalarını Kırklareli'ne çevirebilir

Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'ye gelmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'ye gelmeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet