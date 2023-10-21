İdlib'li öğretmen atık malzemelerden geliştirdiği araçlarla eğitime katkı sağlıyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde öğretmen Müfit Arnus, atık plastik ve karton parçalarını eğitim araçlarına dönüştürerek eğitime katkı sağlıyor.
İdlib
Arnus, Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin 2019'da İdlib'in güneyindeki Tıh köyüne düzenlediği yoğun saldırılar sonucunda köyünü terk etmek zorunda kaldı.
Yanına aldığı birkaç parça eşya ile Türkiye sınırına yakın Atme köyüne yerleşen 41 yaşındaki Arnus, buradaki bir okulda gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı.
Evinin odalarından birini çalışma atölyesine çeviren 4 çocuk babası Arnus, topladığı atıkları temizleyip renklendirip ve süsleyerek eğitim materyallerine dönüştürüyor.
Öğretmen Arnus, atıkları bazen alfabe ve rakamlara bazen de araba, piyano gibi maket modellere dönüştürerek öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyor.
Arnus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fikrin, çadır kamplar bölgesindeki eğitim durumunun yetersizliği nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.
Çevredeki atık malzemeleri, basit aletlerle eğitim araçlarına dönüştürdüğünü ifade eden Arnus, "Eğitim sürecine faydalı olacak eğitim araçları hazırladım. Eğitim sürecini canlı bir ortamda yapmak istedim. Oyunla öğrenmeyi birleştirmeyi hedefledim." diye konuştu.
Bölgedeki kötü eğitim şartları ve çocuklara olan sevgisinin kendisini motive ettiğini belirten Arnus, "Çocuklar oyun oynamayı seviyor. Hazırladığım eğitim araçlarından öğrenciler yararlanabiliyor. Eğitim aracının önemi, bir oyun olması ve oyunun çocukları çalışmaya teşvik etmesidir." ifadelerini kullandı.
Eğitim araçları yaparken birçok zorluklarla karşılaştığını ifade eden Arnus, "Bunların tüm gerekli parçalarını temin edemiyorum. İhtiyacım olan çok parça var. Kafamda yüzlerce eğitim aracı fikri var." dedi.
Eğitim araçları hazırlama merkezi kurmak ve bu konuda kurslar düzenlemek için yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyacı olduğunu dile getiren Arnus, matematikte toplama işlemi için yapılan derste, eğitim araçları ile öğrencilerin başarıya ulaştığını anlattı.
Eğitim verdiği okullarda önemli katkıları olduğuna inandığını söyleyen Arnus, "Daha fazlasını yapmak ve geliştirmek için desteğe ihtiyacım var. Bölgedeki eğitimi geliştirmek, kaliteyi artırmak için bir eğitim merkezine sahip olmayı hedefliyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.