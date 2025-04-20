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Yaşam, insana dair

Eskişehir'de çocuklar sportif uçak ve helikopterlerle uçuş heyecanı yaşadı

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yavuz Emrah Sever  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Eskişehir'de çocuklar sportif uçak ve helikopterlerle uçuş heyecanı yaşadı Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 10'uncu kez düzenlenen "Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması" kapsamında merkeze gelen çocuklar ve ebeveynleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

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Etkinlikte, bazı çocuklar helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı.

Piper Saratoga tipi uçağın içinde bulunduğu müzenin lobi alanı, çocuklar için yarışma alanı olarak düzenlendi.

Burada "Kağıt Uçak Yarışması"na katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti. 5-8 yaş ve 9-15 yaş arası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, çocuklar aynı zamanda uçakları yakından gördü.

Envanterindeki hava taşıtlarının neredeyse tamamının uçar vaziyette korunduğu müzede kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara katılım sertifikaları ile çeşitli hediyeler verildi.

Aprona kurulan boyama standı ve pedal uçak parkuru da çocuklardan ilgi gördü.

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı, ardından imza töreni düzenledi.

Şener, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde 7'den 70'e herkesin çocuklarla beraber coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Bu anlamlı gün dolayısıyla "Yeni Menekşe" ile gökyüzünde olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti:

"Hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun. Sivrihisar Havacılık Merkezi'mizde bu etkinliğimizi 10'ununcu kez tamamen ücretsiz düzenliyoruz. Aynı zamanda genç havacılarımızı gökyüzü ile tanıştırıyoruz. Onlara gökyüzü aşkı aşılamak paha biçilemez bir duygu. Uçan miniklerimizi, gençleri görünce çok daha büyük ilham alıyorum. Birbirimize karşılıklı ilham veriyoruz."

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