Dolar
32.39
Euro
35.11
Altın
2,154.11
ETH/USDT
3,249.80
BTC/USDT
63,214.00
BIST 100
8,943.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Edirne'de lösemiyi iki kez yenen down sendromlu, yaşama azmiyle ilham oluyor

Edirne'de yaşayan down sendromlu 15 yaşındaki Eren Karahan, lösemiyi iki kez yenerek ortaya koyduğu yaşam mücadelesi ve sanatıyla çevresine ilham kaynağı oluyor.

Cihan Demirci  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Edirne'de lösemiyi iki kez yenen down sendromlu, yaşama azmiyle ilham oluyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

İlk lösemi teşhisini 3,5 yaşında alan Eren, ailesi ve doktorlarının desteğiyle zorlu süreci atlattı. 9 yaşındayken hastalığı nüks eden Eren, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha kazandı.

Faika Erkurt Özel Eğitim İlkokulu öğrencisi Eren Karahan, hem hastanede hem de evde aldığı destekle eğitimine devam etti ve iyileşip iki yıl önce okuluna döndü.

Sanata olan tutkusuyla ünlü bir ressam olma hayali taşıyan Eren, yaptığı resimlerle de dikkati çekiyor.

Yaşam mücadelesinin yanı sıra yaptığı resimlerle de çevresine ilham kaynağı olan Eren, bugüne kadar yaptığı yaklaşık 25 resimle sergi açmaya hazırlanıyor.

Karahan, AA muhabirine, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini anlattı.

Resim yapmaktan hoşlandığını ve sergi açmayı planladığını belirten Karahan, "İleride ünlü bir ressam olmak istiyorum. Ağaçları, çiçekleri, doğayı, evleri çiziyorum. Okulda da evde de resim yapıyorum." dedi.

Karahan, kendisine destek olan öğretmenlerine teşekkür etti.

Anne oğul aynı yıllarda kanserle mücadele etti

Annesi Emine Karahan da oğlunun lösemi tedavisi gördüğü sırada kendisinin de meme kanserine yakalandığını anlattı.

Bu süreçte hem oğluna destek olduğunu hem de kendi hastalığıyla mücadele ettiğini belirten anne Karahan, oğlu gibi kendisinin de kanseri yendiğini söyledi.

Karahan, Eren'in resimle hayata tutunduğunu ifade ederek, "Eve gelince ödevlerini yapar ardından resim yapmaya başlar. 'Anne resimlerimi sakla sergi açacağım' diyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Down sendromlu çocuğu olan aileler bilinçli olmalı. Çocuklarına sevdiği şeyleri yaptırsınlar. Aileler çocuklarıyla sosyalleşsinler, onlarla her yere gitsinler. Bunlar çocuğun özgüvenini de artırıyor. Bazı aileler çocuklarını saklıyorlar, saklamalarına gerek yok onlar bizim pırlanta gibi çocuklarımız. Onların ellerinden tutalım." diye konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Seray Çil ise Eren'in mücadeleci yapısı sayesinde lösemiyi iki kez yendiğini anlattı.

Öğrencisinin hem arkadaşlarına hem de çevresine örnek olduğunu dile getiren Çil, "Eren kanseri atlatma sürecinde, Milli Eğitim Müdürlüğü sayesinde hem hastanede hem evde eğitimini aksatmadı." diye konuştu.

Resim öğretmeni Zeynep Değirmenci de Eren'in teneffüslerde ve okul sonrası resim atölyesinde çalışma yaptığını, bu yeteneğini geliştirmek için kendisinin de yardımcı olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kuyumcular gözaltına alındı
Yurdun doğu bölgesi ve Akdeniz'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışması 6. gününde sürüyor
"İklim ve İnsan Zirvesi" düzenlendi
Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

Benzer haberler

Edirne'de lösemiyi iki kez yenen down sendromlu, yaşama azmiyle ilham oluyor

Edirne'de lösemiyi iki kez yenen down sendromlu, yaşama azmiyle ilham oluyor

Deprem bölgesindeki özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim desteği verildi

Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek destek tutarları artırıldı

MEB'den okul öncesi dönemi için "365 Gün Öykü" platformu

MEB'den okul öncesi dönemi için "365 Gün Öykü" platformu
Türkiye'de 100 yılda yaklaşık olarak öğrenci sayısı 53, öğretmen sayısı 93 kat arttı

Türkiye'de 100 yılda yaklaşık olarak öğrenci sayısı 53, öğretmen sayısı 93 kat arttı
LGS başvuruları başladı

LGS başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet