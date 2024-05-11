Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,910.30
BTC/USDT
60,800.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor

Yozgat'ta dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'nda çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, şimdilerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hayata tutunuyor.

Ömer Ertuğrul  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

İlerleyen yaşına rağmen yaşama sevinciyle çevresindekilere örnek olan 89 yaşındaki Kargı, yaklaşık 58 yıl önce eşini kaybedince 6 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmak zorunda kaldı.

Hayata küsmeyen ve 6 evladını büyüten Kargı, onlarca çocuğa "bakıcı anne"lik yaptığı SHÇEK'e bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'ndan 2003 yılında emekli oldu.

Çocukların "Maviş Anne"si emekli olduktan yaklaşık bir yıl sonra bir çocuğunu trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde geçen yıl 30 Nisan'da polis memuru torunu Özgür Barçın'ın şehit olmasıyla sarsılan Kargı, hayata tutunduğu huzurevinde Anneler Günü'nü buruk karşılıyor.

Yıllarca üzerlerine titrediği onlarca çocuğun olduğu gibi huzurevi yöneticileri ve personelinin de "Maviş Anne" diye seslendiği Kargı, AA muhabirine, çocuklarına yük olmamak için kendi isteğiyle bir ay önce Alparslan Türkeş Huzurevi'ne yerleştiğini söyledi.

"Allah kimseye evlat acısı göstermesin"

Huzurevinde mutlu olduğunu dile getiren Kargı, "Oğlum öleli 20, torunum öleli bir yıl oldu. Onları çok özlüyorum. Anneler Günü'nde yavrularım yok diye çok üzülüyorum. Öteki yavrularımı da özlüyorum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin, ciğerlerim yandı. Yavrularımı çok arıyorum, onlara dayanamıyorum, evlat acısı zormuş, çok üzülüyorum" dedi.

SHÇEK'e bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'nda yıllarca çalıştığını ve orada kalan çocuklara annelik yaptığını anlatan Kargı, "Çocukları ayağıma yatırırdım, sallardım, uyuturdum, bezlerini yıkardım, üstlerini örterdim. Yuvada 70 çocuğum vardı. Bana 'anne' derlerdi. Burada çalışanlar da bana 'anne' diyorlar. İyi bakıyorlar. Müdürümden, personelden Allah bin kere razı olsun. Hemşirelerim ilacımı veriyor, iğnemi yapıyorlar." diye konuştu.

Kargı, huzurevinde arkadaşlarıyla sohbet ederek zaman geçirdiklerini, yemeklerinin, çaylarının geldiğini çok rahat olduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk hava sahasında verilen meteorolojik hizmetlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle 3 emniyet görevlisine soruşturma
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan için cenaze töreni düzenlendi
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretinin önemli olduğunu düşünüyoruz

Benzer haberler

Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta açık görüş izni tanınacak

Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta açık görüş izni tanınacak

"Güllü anne" hem hayvanlara çobanlık hem de çocuklarına annelik yapıyor

Engelli iki oğluna yıllardır şefkatle bakıyor

Görme engelli Emine, annesinin fedakarlıklarıyla hayata tutundu

Görme engelli Emine, annesinin fedakarlıklarıyla hayata tutundu
Beş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için günde 120 kilometre yol kat ediyor

Beş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için günde 120 kilometre yol kat ediyor
Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor

Çocuk Yuvası'nın "Maviş Anne"si huzurevinde yaşama tutunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet