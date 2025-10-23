Çanakkale'de balıkçıların ağına yaklaşık 3 tonluk tarihi çapa takıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bir balıkçının ağına, 150-200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 tonluk çapa takıldı.
Çanakkale
Balıkçı Hasan Norcu, "Körfez" adlı gırgır teknesiyle Geyikli beldesindeki Odunluk İskelesi'nden denize açıldı.
Bozcaada-Gökçeada açıklarında denize ağını bırakan Norcu, bir süre sonra dipte ağır bir cismin olduğunu fark etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık 80 metre derinlikteki bu cismin çapa olduğunu anlayan Norcu, daha sonra Odunluk İskelesi'ne geri döndü.
Vinç yardımıyla iskeleye çıkarılan 3 ton ağırlığındaki çapa, Geyikli Belediyesince buradan alınarak sergilenmek üzere beldedeki Bayraklı kavşağına götürüldü.
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AA muhabirine, ağlara takılan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki çapanın 150-200 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
Oruçoğlu, büyük bir gemiye ait olduğunu düşündükleri bu çapanın yıllardır denizde kaldığını, şimdiki yerinin beldenin döner kavşağı olduğunu ifade etti.