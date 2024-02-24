Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
2,957.90
BTC/USDT
51,122.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Bosna Hersekli 7 yaşındaki Mahir Behlulovic, köyündeki okulda tek başına eğitim görüyor

Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu'na bağlı Olovo şehrinin Petrovici köyünde oturan 7 yaşındaki Mahir Behlulovic, köyün göç vermesi nedeniyle başka öğrenci olmadığı için okulda tek başına eğitim alıyor.

Vesna Besic, İsmail Özdemir  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Bosna Hersekli 7 yaşındaki Mahir Behlulovic, köyündeki okulda tek başına eğitim görüyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Olovo

Mahir Behlulovic, her gün annesi Azema Behlulovic ile okula gidiyor. Öğretmen Samir Kopic ise "Tek öğrencim ve dostum." dediği Mahir'e sınıfta tek başına ders veriyor.

Spor ve diğer etkinlikleri yalnız gerçekleştiren Behlulovic'in yaptığı resimler, okulun duvarlarında sergileniyor. Burada Behlulovic'in yaptığı patatesten kirpi de yer alıyor.

Mahir Behlulovic, AA muhabirine, okulda iyi vakit geçirdiğini anlattı.

Bazı insanların kendisine "okulda hiç arkadaşı olmadığını" söylediğini aktaran Behlulovic, "En iyi arkadaşım öğretmen Samir, benimle güzel vakit geçiriyor. Güne çay ve hikayelerle başlıyoruz, öğrenmem gereken konuları öğreniyorum. Öğretmenimden çok şey öğreniyorum. Okula gitmeyi ve matematik dersini seviyorum çünkü 100'e kadar sayabiliyorum." diye konuştu.

"Mahir iletişimi çok güçlü bir çocuk"

Öğretmen Samir Kopic, 30 yıllık eğitimci olduğunu, şimdiye kadar birçok öğrenciye eğitim verdiğini, bulunduğu okula ise geçen sene geldiğini kaydetti.

Mahir Behlulovic'in geçen yıl okula kayıt yaptırmasıyla derslere başladıklarını belirten Kopic, "Mahir'den sonra maalesef okul kapanacak çünkü kayıt yaptıracak öğrenci yok. Bu durum üzüntü verici çünkü okulun fiziki şartları iyi durumda. Mahir iletişimi çok güçlü bir çocuk, bize verilen müfredatı yalnız olduğu için de çok iyi öğreniyor. Derslerden sıkılmıyor, bazen bütün gün burada kalmak istiyor, öğretilenleri sünger gibi çekiyor." dedi.

Kopic, Behlulovic'in derslere ilgi gösterdiğini, kendisine sık sık soru sorduğunu ve meraklı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki depremzede çocuklar için resimler yaptı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Mahir'in okula üzgün geldiğini anlatan Kopic, "Sabah okula geldi ve gözlerinde yaşlarla uzak bir ülkede deprem olduğunu söyledi. Ona 'Türkiye' olduğunu söyledim, ondan sonra 'Türkiye'deki çocuklar ve insanlar için yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye sordu. Oradaki insanlara destek vermek için resim yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kopic, Behlulovic'in, yaptığı resimlere Türkiye, Bosna Hersek ve Suriye bayrakları çizdiğini, içine "Küçük kalbim sizinle, Petrovici okulundan sevgiler." yazdığını belirtti.

Mahir'in annesi Azema Behlulovic de yaşadıkları yeri sevdiğini ancak köylerinde çok fazla genç kalmadığını ifade etti.

Çocuğunun gidebileceği bir okul olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren anne Behlulovic, "Çocuğumun başarılı, mutlu olmasını istiyorum ve okula gidebilmesi için imkanlar oluşturan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı
TDV'nin 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci katıldı
Toros Dağları'nın eteğindeki mahallede inşa edilen gölet yöre halkına "can suyu" olacak

Benzer haberler

Bosna Hersekli 7 yaşındaki Mahir Behlulovic, köyündeki okulda tek başına eğitim görüyor

Bosna Hersekli 7 yaşındaki Mahir Behlulovic, köyündeki okulda tek başına eğitim görüyor

Saraybosna'daki Soykırım Müzesi, ziyaretçilerine Gazze halkına dayanışma mesajı gönderme imkanı sunuyor

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'ten, Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüne övgü

"Avrupa hayali" kuran düzensiz göçmenlerin son durağı: Bosna Hersek'teki kimsesizler mezarlığı

"Avrupa hayali" kuran düzensiz göçmenlerin son durağı: Bosna Hersek'teki kimsesizler mezarlığı
Bosna Hersek, Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerini başlattı

Bosna Hersek, Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerini başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet