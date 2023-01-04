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Yaşam, insana dair

Bedensel engelli öğretmen mezun olduğu okulda yeni nesiller yetiştiriyor

Türkçe öğretmeni bedensel engelli Mahmut Yıldız, mezun olduğu okulda hayalini kurduğu mesleğini yaparak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Fevzi Kemal Karagöz   | 04.01.2023
Bedensel engelli öğretmen mezun olduğu okulda yeni nesiller yetiştiriyor Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'nun Türkçe öğretmeni Mahmut Yıldız, 14 yaşında geçirdiği bel kayması nedeniyle 8 yıl tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdü.

Fizik tedavinin ardından koltuk değnekleriyle hayatına devam eden Yıldız, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2017'de mezun oldu.

Yıldız, KPSS'de de başarı göstererek 2008'de mezun olduğu Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı.

Öğrencilerinin gönlünde de taht kuran 29 yaşındaki Mahmut hoca, öğrencilerini geleceğe hazırlayıp onların iyi yerlere gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Her şeye rağmen mesleğimi çok seviyorum"

Mahmut Yıldız, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'nda görev yaptığını söyledi.

Bel kayması rahatsızlığından bahseden Yıldız, "4 yıl lise ve 4 yıl üniversite olmak üzere 8 yıl tekerlekli sandalye ile eğitimimi bitirdim. Şimdi öğretmenlik yaptığım ortaokuldan mezun oldum. Bu okulda görev yapmak için de KPSS'ye girdim, atandım." diye konuştu.

Hastalığa yakalanmasının ardından iki yıl fizik tedavi gördüğünü belirten Yıldız, "Tedavi gördükten sonra KPSS'ye girdim. Hayalini kurduğum okulda görev yapıyorum. Bu benim için mutluluk verici." dedi.

Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Engelin olunca zorluk daha fazla oluyor. Ders anlatırken çok zorlanıyorum ama öğrencilerim beni çok seviyor, bu sevgileri de yorgunluğumu alıyor. Öğrencilerim ayrıca sürekli bana yardım etmek istiyor. Zaman zaman ayakta ders anlatmak durumunda kalıyorum. Her şeye rağmen mesleğimi çok seviyorum."

Yeni nesil öğrencilerin imkanlar konusunda daha şanslı olduklarını dile getiren Yıldız, zor şartlarda okuyup hayaline kavuştuğunu ve hayatını öğrencilere adayıp onların da azim ve kararlılıkla iyi yerlere gelmesini istediğini kaydetti.

"Öğrencilerime güveniyorum"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldız, "Her zaman kendi tırnaklarıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istiyorum. Öğrencilerime güveniyorum. Çok çalışmaları gerekiyor. Öğrencilerim de beni örnek alsınlar. Hiçbir engelin engel olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

5'inci sınıf öğrencisi Nisanur Elçi ise "Öğretmenimiz bizi çok seviyor, biz de kendisini çok seviyoruz. Kendisini örnek alıyoruz. İnşallah ben de öğretmen olacağım." diye konuştu.

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