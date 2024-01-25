Dolar
30.28
Euro
33.00
Altın
2,019.04
ETH/USDT
2,227.20
BTC/USDT
39,982.00
BIST 100
8,178.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam, insana dair

Bedensel engelli emekli öğretmen ile gözleri görmeyen kedisi "can yoldaşı" oldu

Düzce'de yaşayan bedensel engelli emekli öğretmen Mahriye Günay 3 yıl önce sahiplendiği gözleri görmeyen kediyle hayatı paylaştıklarını belirterek, "Biz birbirimizi tamamlıyoruz" dedi.

Ömer Ürer  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Bedensel engelli emekli öğretmen ile gözleri görmeyen kedisi "can yoldaşı" oldu Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Çocuk felci nedeniyle yaşamını bacaklarında protez ve tekerlekli sandalyeyle sürdüren 65 yaşındaki Günay, engeline rağmen azmi sayesinde Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu.

Öğretmenlik mesleğini 21 yıl Türkiye'nin birçok şehrindeki köy okullarında sürdüren Günay, 2002'de emekliliğe ayrıldı.

Hayata pozitif bakışı, doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle tanınan Günay, 3 yıl önce veterinere bırakılan gözleri görmeyen kediyi sahiplendi.

Günay'ın sevgisi ve ilgisiyle hayata bağladığı "Maksimus" adını verdiği kedi, kendisine de moral kaynağı oldu.

"Ona yaşam hakkı vermek istedik"

Eşini 6 yıl önce kaybeden ve yaşamını kızıyla sürdüren Mahriye Günay, AA muhabirine, doğayı ve hayvanları sevmenin ve korumanın, hayattaki birçok engeli aşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin birçok kentinde görev yaptığını, gittiği her yerde hayvan beslediğini dile getiren Günay, "Ailecek hayvan sevgimiz çok fazla. Maksimus'u ise sokağa terk edilmiş ve bir veterinere bırakılmış şekilde bulduk. Orada uzun süre tedavisini yaptırdım. Daha sonra ev ortamına alalım rahat etsin belki sahiplendiririz dedik." diye konuştu.

Günay, sonraki süreçte engelli olduğu için kediyi sahiplendirmeye içinin el vermediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ona yaşam hakkı vermek istedik. Artık sürekli bizimle. Burada ona bir yaşam ortamı sağladı. Biz onunla mutluyuz, o da bizimle. Vatandaşlarımız sokakta engelli hayvan görürse ona sahip çıksın. Onlar da hayata tutunacaklardır. Bizim kedimiz burada çok mutlu. Biz ona uyuyoruz ve ayak uydurmaya çalışıyoruz."

Engeli nedeniyle hayatı boyunca evdeki ortamın kendisine göre ayarlandığını anlatan Günay, Maksimus'un hayatlarına girmesiyle yeni yaşam alanları oluşturduklarını kaydetti.

Günay, kedinin kendileriyle uyum içinde yaşadığını belirterek, "Engelli bir birey olarak onun sevgisini kullanıyorum. O da yaşam hakkını bizden sağlıyor. Birbirimizi tamamlayan iki bütün olduk. Engelli hayvana yeter ki yaşam hakkı verilsin, emin olun o hayata tutunuyor. Bunun için sadece ama sadece sevgi gerek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yeni Anayasa Genel Değerlendirme Çalıştayı" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren sanığa 34,5 yıla kadar hapis istemi
Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
"Narkogüç-46" operasyonlarında 201 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Bedensel engelli emekli öğretmen ile gözleri görmeyen kedisi "can yoldaşı" oldu

Bedensel engelli emekli öğretmen ile gözleri görmeyen kedisi "can yoldaşı" oldu

Karla kaplı mahallelere ekmek götüren fırıncı kedileri de unutmuyor

Yüksekova'da model uçak kursuna katılan öğretmenler öğrencilerine havacılığı sevdirecek

Paralimpik Milli Takımı, 7 olimpiyat madalyası hedefiyle oklarını atıyor

Paralimpik Milli Takımı, 7 olimpiyat madalyası hedefiyle oklarını atıyor

Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet