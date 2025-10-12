Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,819.30
BTC/USDT
111,306.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Babasının Romanlardan öğrendiği süpürgeciliği 30 yıldır sürdürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, babasının yıllar önce Romanlardan öğrenerek 50 yıl geçimini sağladığı süpürgecilik mesleğini sürdüren İsmail Avlan, ömrünün sonuna kadar bu işi yapmak istiyor.

Emin Alper  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Babasının Romanlardan öğrendiği süpürgeciliği 30 yıldır sürdürüyor Fotoğraf: Emin Alper/AA

Bursa

İlçeye bağlı kırsal Argın Mahallesi'nde 2018'den bu yana muhtarlık görevini yürüten 4 çocuk babası İsmail Avlan (48), baba mesleği süpürgeciliğe 30 yıldır sahip çıkıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı zamanda küçük ve büyükbaş hayvancılıkla da uğraşan Avlan, süpürge üretimiyle ev bütçesine ek gelir sağlıyor.

Avlan, süpürge otu eken çiftçilerle anlaşıp, özellikle kış aylarında civar köy ve ilçelere giderek onlar için süpürge üretiyor. Yılda 1000'den fazla süpürge üreten Avlan, 2006'da kaybettiği babasının mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İsmail Avlan, AA muhabirine, süpürgeciliği babasından öğrendiğini, 30 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Babasına da bu işi Romanların öğrettiğini belirten Avlan, "Babam sadece süpürgecilik yaparak 4 evlat yetiştirdi. Benim de 4 çocuğum var. Günlerce başka köylerde çalıştığımız oluyordu. Bazen 1 ay gidip gelmezdik." dedi.

Avlan, süpürge otu yetiştiricileriyle anlaşarak üretim yaptığını dile getirerek, "Vatandaş otu tarlasına ekiyor. Ben sadece ustalığını yapıyorum. Yaptığım kişiler de ya kullanıyor ya da satıyor. Yılda ortalama 1000 tane yapıyorum." diye konuştu.

"Ömrüm yettiği sürece bu işi yapacağım"

Özellikle kış aylarında gece yarılarına kadar çalıştığını vurgulayan Avlan, şöyle devam etti:

"Bunun tanesini 100 liraya yapıyorum. Günde 15 tane yaptığım oluyor. Bu da günde 1500 lira yapar. Allah bereket versin evimize katkı oluyor. 'Ben muhtarım' ya da 'hayvanlarım var' diye bu işi yapmamazlık yapmıyorum. Hem komşuların işi görülüyor hem de ben para kazanıyorum. Ömrüm yettiği sürece bu işi yapacağım."

Avlan, bölgede bu işi sadece kendisinin yaptığını belirterek, "Ömrümün sonuna kadar bu işi yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor
Sınıf tekrarı yapan tam burslu öğrenciden talep edilen öğrenim ücreti KDK sayesinde düşürüldü
Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Babasının Romanlardan öğrendiği süpürgeciliği 30 yıldır sürdürüyor

Babasının Romanlardan öğrendiği süpürgeciliği 30 yıldır sürdürüyor

Tescilli "Bursa tahinli pidesi" siyah susam tahiniyle hazırlanarak beğeniye sunuldu

Bursalı devdah, yoğun efor isteyen sanatını ömrünün sonuna kadar yaşatmak istiyor

Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak

Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak
Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapacak

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapacak
Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"

Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet