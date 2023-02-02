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Kültür, insana dair

Babasının iş yerini eski eşyalarla adeta müzeye dönüştürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Nizamettin Onmuş, evinin alt katında babasından kalan iş yerinde eski eşyaları sergiliyor.

Hayati Akçay, Emrullah Cesur   | 02.02.2023
Babasının iş yerini eski eşyalarla adeta müzeye dönüştürdü Fotoğraf: Emrullah Cesur/AA

Ordu

Onmuş, Sakarya Mahallesi'ndeki aile apartmanının alt katındaki iş yerinde silah tamiratı yapan babası Durmuş Onmuş'u yaklaşık 15 yıl önce kaybetti.

Babasının vefatının ardından iş yerindeki eşyaları koruyan Onmuş, yıllar içinde topladığı eski eşyalarla dükkanı adeta müzeye dönüştürdü.

Çoğunluğu eskiden köylerde kullanılan eşyaların bir kısmını satın alan Onmuş, bir bölümünü ise kendisine hediye eden yakınları sayesinde koleksiyonuna kattı.

Onmuş'un gözü gibi koruduğu ve aralarında 150 yıllık eşyaların da bulunduğu iş yerini, dileyenler gezebiliyor.

Nizamettin Onmuş, AA muhabirine, silah tamiratı işiyle uğraşan babasının vefatından sonra "baba yadigarı" olarak gördüğü tamir malzemelerini satmaya kıyamadığını söyledi.

Babasından kendisine çok sayıda tamir malzemesi kaldığını aktaran Onmuş, "Baktım vatandaş eski eşyaları seviyor, ben de bu ilave yapmaya başladım. Binlerce çeşit ürün biriktirdim." dedi.

Onmuş, müzeye dönüştürdüğü iş yerinde saat, kılıç, telefon, küp, vazo çeşitleri, fotoğraf makinesi, bıçak, çan, terazi, beşik ve kazan gibi çok sayıda eşya olduğunu belirterek, fırsat buldukça yeni eşyalar edinmeye çalıştığını ifade etti.

Biriktirdiği bu eşyaları satmayı düşünmediğini dile getiren Onmuş, hem babasından kalan hem de kendi biriktirdiği eşyalara sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Onmuş, gençlere tavsiyede bulunarak, "Eskiyi bilmeden yeniyi anlayamazlar. Gençlerin eskiyi bilmesi, anlaması lazım." dedi.


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