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Kültür, insana dair

Azerbaycanlı amatör ressam Mirtegevi, neşterle resim yapıyor

Azerbaycanlı amatör ressam Hüseyin Mirtegevi, neşter kullanarak resim yapıyor.

Ruslan Rehimov  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Azerbaycanlı amatör ressam Mirtegevi, neşterle resim yapıyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

71 yaşındaki Mirtegevi, resim eğitimi almamış olsa da ilerleyen yaşına rağmen profesyonel sanat eserlerine yakın tablolar çiziyor. Mirtegevi, tablolarında fırça yerine tıbbi neşterler kullanıyor.

200'den fazla esere sahip olan Mirtegevi, ülkesinin ve Türk dünyasının ünlü sanat, edebiyat ve siyaset adamlarının resimlerini yapmaya öncelik veriyor. Mirtegevi'nin eserlerinin arasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da resimleri bulunuyor.

Mirtegevi'nin renkli ahşap levhaların üzerini neşterle kazıyarak yaptığı özgün resimler sanki profesyonel sanatçının elinden çıkmış izlenimi veriyor.

Azerbaycan Milli Ansiklopedi Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mirtegevi, resim yapmaya başlamasını ve çizim yöntemini AA muhabirine anlattı.

Çocukluktan beri resme merak duyduğunu, resim yapmayı ilkokuldaki resim öğretmeninden öğrendiğini söyleyen Mirtegevi, o dönemde ressam olmayı arzuladığını fakat coğrafya üzerine yükseköğrenim gördüğünü dile getirdi.

"2011'den itibaren daha profesyonel eserler yapmaya başladım"

Mirtegevi, bir süre Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Coğrafya Enstitüsü'nde çalıştığını, ara sıra da resim yaptığını belirterek "Bazen şiir de yazıyordum ve kendi şiirlerimi resmediyordum. Şehirde gezerken bazı ressamların resimlerini sattığını görüyordum ve kendi kendime onlardan daha iyi resim yapabileceğimi söylüyordum. Yaptığım resimleri arkadaşlarıma hediye ediyordum." dedi.

Sonraki yıllarda çalışmaya başladığı Azerbaycan Milli Ansiklopedi Merkezi'nin yöneticisinin doğum gününde portresini yaptığını ve çalışmasının çok beğenildiğini anlatan Mirtegevi, "2011'den itibaren daha profesyonel eserler yapmaya başladım. O günden beri ahşap levhaların üzerinde resimler yapmaya başladım. Kalem ve fırça yerine de neşteri seçtim. Benden başka neşterle tablo yapan başka birisi yok." şeklinde konuştu.

Mirtegevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki portresini yaptığını kaydederek "Birini, görevlendirmeyle Türkiye'ye gittiğimde İslam Araştırmaları Merkezi'ne hediye etmiştim. Bir tanesi ise duruyor. Erdoğan'ı telefonla konuşurken resmettim, ismini de 'Dinliyorum Seni Dünya' koydum." ifadelerini kullandı.

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