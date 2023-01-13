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Yaşam, insana dair

Ağrı'da köy çocuklarının kışlık kıyafetleri Mehmetçik'ten

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara kışlık kıyafet hediye etti.

Abdullah Söylemez   | 13.01.2023
Ağrı'da köy çocuklarının kışlık kıyafetleri Mehmetçik'ten

Ağrı

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, ilçedeki köy çocuklarına kışlık kıyafet yardımı için çalışma yapıldı.

İlçedeki jandarma personelinin de destek verdiği projede, Mehmetçik 6 köy ile ilçe merkezinde bulunan 2 okuldaki 225 öğrenciyi kışlık kıyafetlerle sevindirdi.

Öğrenciler de kendilerine hediye veren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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