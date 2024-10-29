Dolar
34.30
Euro
37.10
Altın
2,768.00
ETH/USDT
2,627.10
BTC/USDT
71,684.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuşuyor. TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
logo
Yaşam, insana dair

Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı.

Yusuf Tunur  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı Fotoğraf: Yusuf Tunur/AA

Adana

Zahit Çetin İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran temsili gazete hazırladı.

Kasket takan ve yelek giyen öğrenciler, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gazeteyi Cumhuriyet Meydanı’nda "yazıyor yazıyor" şeklinde seslenerek dağıttı.

Zahit Çetin İlkokulu Müdürü Erşat Yıldızhan, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü hazırladıkları gazeteyle kutladıklarını belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı
Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar durmak yok
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır

Benzer haberler

Çorum'da Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler "Ay-yıldız koreografisi" yaptı

Çorum'da Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler "Ay-yıldız koreografisi" yaptı

Esenyurt’ta 101 öğretmenden Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel gösteri

Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır
Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı

Adana'da öğrenciler Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete dağıttı
Olimpos'ta kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

Olimpos'ta kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet