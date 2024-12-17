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Yaşam, insana dair

Üniversite öğrencileri, sanatla köy okullarındaki çocukların hayatına dokunuyor

Kayseri'de üniversite öğrencileri, sanat atölyelerinde yaptıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle köy okullarındaki öğrencilere destek oluyor.

Ergün Haktanıyan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Üniversite öğrencileri, sanatla köy okullarındaki çocukların hayatına dokunuyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Tohumluk Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri, atölyelerde bardak ve çeşitli eşyalar üretiyor.

Öğrenciler, bu ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle köy okullarındaki çocukların eğitim hayatına katkıda bulunuyor.

Çalışmalarını "İyilik hareketi" olarak nitelendiren üniversite öğrencileri, Yahyalı ve Tomarza ilçelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, Ankara merkezli bir vakıf olduklarını, amaçlarının kentten köye köprü kurmak olduğunu söyledi.

Kent ve köy hayatıyla ilgili etkinliklerde bilgi paylaşıldığını anlatan Bıçakçıoğlu, Yahyalı ve Tomarza'daki yatılı bölge okullarında spor bursları dağıtıldığını, kütüphane ve tiyatro grubu oluşturulduğunu belirtti.

Köylerde yürütülecek faaliyetleri desteklemek için de kaynak geliştirme atölyeleri düzenlendiğini anlatan Bıçakçıoğlu, çini, dorodango (Toprak ve suyun birleştirilip kalıplandığı, daha sonra hassas ve parlak bir küre oluşturmak için dikkatlice cilalandığı Japon sanatı) ve bardak konularında etkinlikler yapıldığını kaydetti.

Son etkinliklerini Kayseri Valiliği öncülüğünde açılan Nefes Seramik Kadın Kooperatifi'nde yaptıklarını dile getiren Bıçakçıoğlu, "Biz daha çok emekli olduktan sonra bu işlere başladık. Onların bu faaliyetleri hem de harçlıklarından ayırarak böyle bir şey yapıyor olmaları çok anlamlı." dedi.

Etkinlikler, köy okullarındaki öğrenciler için yapılıyor

Vakfın gönüllülerinden Uğur Emeklioğlu, sosyal farkındalık projeleriyle köy okullarındaki öğrenciler için çeşitli etkinlikler ve projeler yaptıklarını söyledi.

Üniversitedeki arkadaşlarıyla bardak atölyesinde sanatsal eserler yaptıklarını anlatan Emeklioğlu, "Bardak atölyemizden elde ettiğimiz gelirle köy okullarında çeşitli projelerde kullanılması için kaynak sağlayacağız. Yakın zamanda 'Yankı' diye bir projemiz olacak. Projemizle köy okullarındaki çocuklarla drama faaliyetleri gerçekleştirerek onlara İngilizce öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Doğan ise köy okullarındaki öğrenciler için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Köylerdeki çocuklara fayda sağlamak amacıyla atölyeye geldiklerini aktaran Doğan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir etkinlikte yer almanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Mehmet Baş Tiryaki ise "Gönüllü arkadaşlarımızla bardak atölyesi düzenliyoruz, buradan elde ettiğimiz gelirle de çocukların eğitim hayatına kaynak sağlıyoruz. Sanat, her bireyin hayatında olması gereken bir parça. Üniversitedeki arkadaşlarla farkındalık oluşturarak buradan elde ettiğimiz gelirle sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Tomarza ve Yahyalı'da köy okullarına gidiyoruz, öğrencilere İngilizce dersi de veriyoruz." şeklinde konuştu.

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