İSTANBUL

Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hong Kong bandıralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangının, itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 11 işçinin de yaralandığı ifade edilerek, "Tersanedeki yangında yaralananların tedavileri bölgedeki hastanelerde yapılmakta olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Yangında hayatını kaybeden işçilerin isimleri belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında alınan ilk bilgilere göre, gemide çalışan işçiler Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle vücutlarında çeşitli derecelerde yanık oluşan 10 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bu kişilerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kolluk ekibine, "can güvenliğinin sağlanmasını müteakip olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, gerekli numunelerin alınıp incelenmesi, tersane ve gemi sorumlularının tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması, araştırmaların her aşamasında ayrıntılı bilgi verilip alınacak ek talimat doğrultusunda hareket edilmesi" yönünde talimat verdiği bildirildi.

Yangının çıkış sebebinin ve sorumluların tespitini sağlamak üzere başlatılan soruşturma sürüyor.

Muhabir: Semra Orkan-Filiz Kınık