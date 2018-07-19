Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu tespit edildi.

Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/z8SRM748MP — TSK (@TSKGnkur) 19 Temmuz 2018

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.