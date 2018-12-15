Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak kuzeyi Gara bölgesine 15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/2sOI5n1wQ0— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 December 2018
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.
Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Muhabir: Burcu Çalık