Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 15.12.2018

Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Muhabir: Burcu Çalık

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