Sakarya'da doğal gaz dağıtım hattında patlama

SAKARYA

Sakarya'nın Erenler ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Vali Nayir, şu bilgileri verdi:

"Olayın doğal gaz Bözüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğal gaz hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."

Yangın söndürüldü

Sakarya Valisi Nayir, Bozüyük-Adapazarı doğal gaz ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

BOTAŞ: Doğal gaz kesintisi olmayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, kazanın bu sabah 07.30'da gerçekleştiği aktarıldı.

Kazanın Değirmendere köyü kırsalında meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır."

Muhabir: İbrahim Yozoğlu, Murat Temizer