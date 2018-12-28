'Pakistan'ın FETÖ kararı tüm ülkeler için emsal teşkil etmeli'

Dışişleri Bakanlığından, FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesine ilişkin, "Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Yüksek Mahkemesinin bugün açıkladığı, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devrini öngören kararın memnuniyet ve takdirle karşılandığı belirtildi.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı iş birliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın, tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, bundan sonra da Pakistan ile her alanda iş birliğini artırarak devam ettireceğinin altı çizildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığına talimat vermişti.

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusunda görülen davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesini ve vakfa ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini talep etti. Mahkeme kararın uygulanması için İçişleri Bakanlığı'nın uygun adımları atmasını istedi.

Türkiye'nin, Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı ile vakıfla ilişkili yapılanmaları terör örgütü olarak ilan ettiği hatırlatılan kararda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında birçok ülkenin Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerini sınır dışı ya da iade ettiği, okullarının idaresini devraldığı belirtildi.



Muhabir: Zuhal Demirci