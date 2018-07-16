TBMM

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifine göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırabilecek.

Teklif uyarınca, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, sulh ceza hakimi kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları, eşyası aranabilecek.

Gözaltı süreleri

Kanun teklifine göre, gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemeyecek.

Gözaltı süresi, delillerin toplanmasındaki güçlük ya da dosyanın kapsamlı olması nedeniyle en fazla iki defa uzatılabilecek.

Kanun teklifine göre, MİT'in tarafı olduğu hukuk uyuşmazlıklarında, dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

Toplantı ve yürüyüşlerin saatlerine düzenleme

Kanun teklifine göre, açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler, gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

Açık yerlerdeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati, kamu düzeni ve asayişin bozulmasına neden olmamak şartıyla 24.00'e kadar uzatılabilecek.