Kuşadası'nda botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.
Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.
Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.
Muhabir: Ferdi Uzun,İbrahim Uzun