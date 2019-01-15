Kuşadası'nda botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında botları su alan 40 düzensiz göçmeni kurtardı, bir kişinin cesedine ulaşıldı.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 15.01.2019

Kuşadası'nda botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AYDIN

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

Muhabir: Ferdi Uzun,İbrahim Uzun

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