Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin teklife dair, "Yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak. " dedi.

TBMM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin teklife dair, "Yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak. Eğer siz promosyonla yapılan indirimlerde biletin payını aşağıya çekiyorsanız aslında net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Önemli olan bunun giderilmesi." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.