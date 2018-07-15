Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır öldürüldü.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 15.07.2018

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü."

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