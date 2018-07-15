Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır öldürüldü.

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Eren Bülbül;

Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz.

O kalleşler cehennemde sen cennettesin.

Kahraman jandarmamızı kutluyorum.

PKK’nın sözde KARADENiZ lideri Zeynel kod(Kırmızı liste)mehmet yakışır- sorej kod BARIŞ coşkun öldürüldü. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 15 Temmuz 2018

Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü."