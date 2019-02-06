Kartal'da çöken binada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralı kurtarıldı

İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazından 1'i ağır 4 kişinin daha kurtarıldığını duyurdu. Enkazdan yaralı kurtarılanların sayısı 11 oldu.

"Yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Bir kaç kolon ve perde yıkılmış durumda." dedi.

Yanındaki binanın da risk teşkil ettiğini dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Yıkılma yönünü incelediğinizde kurtarma operasyonunun yapıldığı alana doğru yıkılma ihtimali var binanın. Hem AFAD Başkanlığımız hem de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce bina anlık takip ediliyor. Şu an için binada bir hareketlilik söz konusu değil. Anlık takip ediyoruz. Olası bir problemde de kurtarma yapan arkadaşlarımızı uyaracak bir sistem de geliştirdik. Kurtarma operasyonuna verdiğimiz bu destekten sonra 5 ayrı noktada kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu noktalarda da vatandaşımızı hem görsel hem işitsel olarak duyduğumuz alanlar var. Bu alanlarda da inşallah kısa zamanda vatandaşımıza erişeceğiz. Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz gerekli tespitleri yapıyor."

Alanda ruhsatı olan ancak iskanı olmayan bir çok bina mevcut olduğunu belirten Bakan Kurum, sözlerini, "İmarda 5-6 kat görünüp yerinde 8-10 kat olan binalar var. Bunların tespitlerini yapacağız. Şu an önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatı. Bu çalışmayı bütün birimlerimiz gayretli bir şekilde sürdürüyor." diye tamamladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da daha önce yaptığı açıklamada, biri ağır olmak üzere 7 vatandaşın enkazdan yaralı çıkarıldığını açıklamıştı.

Vali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına dair gazetecilere yaptığı açıklamasında, çalışmaların çok yoğun bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Biri ağır olmak üzere 7 vatandaşın enkazdan çıkarıldığını kaydeden Yerlikaya, "Başta Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere yaralılarımız oralarda, doktorlarımız, tüm sağlık çalışanlarımız gereken ihtimamı gösteriyor." dedi.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Sevincimiz böyle büyük bir enkazdan bu kadar kısa süre içerisinde olay yerine arama kurtarma ekiplerimiz başta AFAD olmak üzere itfaiyemiz, 112'miz ve sivil toplum kuruluşlarımızdan arama kurtarma ekiplerimizle beraber, Jandarma Genel Komutanlığımızdan da geldiler. Daha da güçlendik. İnşallah çok kısa zamanda bütün enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamış olmak istiyoruz."

İsim listelerinin güncellendiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Başta komşularımız, mahallemiz ve tüm ilçemiz ve tüm İstanbul'umuz büyük bir heyecanla bu isimlerin ve bunların sağlıkla ilgili tedavi süreçlerinin ne olduğunu bekliyor. Yine sevindirici bir haber vereyim. AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu, güzel bir haber getirdi. Muhammet Alemdar'ımız 9 yaşında kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim onu oradan sağlıkla sıhhatle kurtaracağız. Yine ismini henüz bilmediğimiz, yine AFAD Başkanımız müjdeli, güzel haberi bize getirdi. Enkazın altındaki 2 hemşehrimiz ve komşumuzla da konuşuyoruz. İsimlerini de bilmiyoruz ama onları da inşallah kurtaracağız."

"14 dairede 43 vatandaş ikamet ediyor"

Valilikten yapılan açıklamada ise olayda, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, çöken binada adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 14 dairede 43 vatandaşın ikamet ettiği, olayın haber alınmasından itibaren Valilik Kriz Merkezi oluşturularak, çalışmalara başlandığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Acil Afet Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine en yakın kamu binası olan Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kriz merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER sorumlusu vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Acil Afet Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileri enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip etmektedirler. Yan 2 komşu binada ikamet eden vatandaşlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yıkılan bina ve tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımıza Valiliğimizce DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunulmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca ilaveten konaklama imkanı sunulacaktır. Olay nedeniyle konaklama ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda bulunan Kriz Merkezimize müracaat etmelerini bekliyoruz."

Gece boyunca sürecek arama-kurtarma çalışmaları için aydınlatma imkanı sağlandığı kaydedilen açıklamada, olaya müdahale eden arama kurtarma, personel ve araç durumuna ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul, Sakarya ve Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliklerinden 59 personelle 5 arama kurtarma köpeği, 12 özel kurtarma aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz 107 personel, 40 araç, 4 aydınlatma aracı, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden 60, UMKE'den 50 personel ve 20 ambulans, İl Emniyet Müdürlüğünden 130 personel, 26 araç ve iş makinası, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 8 kişilik psikolojik destek ekibi, Yeditepe Üniversitesinden 14 personel, Kızılay'dan 2 bin kişilik iaşe aracı, İHH'dan 29, AKUT'tan 17 kişilik kurtarma ekibiyle müdahalede bulunuluyor."

Açıklamada, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Murat Kurum olay yerinde

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerinde incelemelerde bulundular.

Yıldırım, daha sonra yaptığı açıklamada, binanın bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü dile getirerek, "Valimizin olay yerine hemen intikaliyle beraber, gerekli tedbirler alınmış. İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda AFAD ekipleri başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Zamana karşı yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Az önce bana verilen bilgiye göre 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü gayret içerisinde. Çok üzücü bir hadise ama şu anda 'Bu neden ve nasıl çöktü?' şeklinde bir meseleyle uğraşmak yerine bir an önce içeride olabilecek vatandaşlarımızı sağ salim çıkarabilmenin gayreti içerisinde arkadaşlar. Tabiatıyla hem idari hem adli soruşturmalar eş zamanlı olarak başlamış durumda. Sonuç ortaya çıkacaktır. Bir kez daha burada büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızdan kurtulanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Dileğimiz, duamız odur ki içeride bulunması muhtemel vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz sağ salim çıkarılabilsin. Onun için burada yaşayan veya yaşamayan basın mensupları da dahil herkesin bu çalışmaları kolaylaştıracak, oradaki arkadaşlarımızın olağanüstü gayretlerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu davranmaları icap ediyor."

Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli emniyet tedbirlerini aldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da konuyu teknik yönleriyle incelemeye başladığını kaydetti.

"Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara, kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. Bugün İstanbul'un depremden sakınmaya yönelik çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Acil, en az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün bu konuları Çevre ve Şehircilik Bakanımız, belediyemiz ve diğer kurumlarımız yakından takip ediyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'nin vizyonunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestoda açıkladığı kentsel dönüşümü konuştuklarını ve buna ilişkin yıllık belli adetlerde dönüşümü öngören bir projeksiyonu ortaya koyduklarını söyledi.

Şu an göçük altında kalan vatandaşların hayatlarının söz konusu olduğunu ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bütün Bakanlığımızın ilgili birimleri buradalar, Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmayı yürütüyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımı göçük altından çıkarmak. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimleri olayın tespitlerini yapacaklar ama önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak. Türk milletinin başı sağ olsun. Geçmiş olsun."

İçişleri Bakanı Soylu: Tek gayretimiz vatandaşlarımızı salimen çıkarabilmek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın birer saat arayla olayın gelişimi hakkında basını bilgilendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki bütün arkadaşlarımız, hem AFAD olsun Sayın Valimizin başkanlığında, hem Çevre ve Şehircilik birimleri, hem emniyetimiz olsun, jandarmamız herkes diğer civar illerden de gerekli takviyelerle gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte de gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki bu olaylardan da çıkaracağımız, adım atmamız gereken adımları millet olarak, ülke olarak hep birlikte atmaya çalışacağız. Şu andaki tek gayretimiz ve tek gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir. Hem ailelerine geçmiş olsun diyorum hem ülkemize geçmiş olsun diyorum."

Yıldırım, Soylu, Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, enkazda incelemelerde bulunduktan sonra Küçükalioğlu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Vakfı'na geçerek, burada yıkılan binada yakınları olan vatandaşlarla görüştü.

Bakan Soylu ile Kurum ikinci kez incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kriz masasından ayrılarak enkaz alanına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu ve Kurum daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan diğer binayı da inceledi.

Soylu ve Kurum, evlerinden tahliye edilenler ve yakınlarından haber alamayan vatandaşlarla da bir araya geldi.

İncelemeler sırasında AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Soylu ve Kurum'a eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz masasında sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını takip etmesi bekleniyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da kriz masasında gelişmeleri takip ediyor.

Çevre binadakiler misafirhanelere yerleştirilecek

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, etrafındaki risk altında olan diğer binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İBB ekiplerince olay yerinde yapılan anonsta, "Risk altında olan binaların boşaltılmasından dolayı vatandaşlar için misafirhaneler ayarlandı. Vatandaşlarımız Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kurulan kriz masasına başvurmaları halinde kalacakları yerlere yönlendirecekler." denildi.

Öte yandan, binanın enkazında kalan araçları kaldırmak için çekici getirildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin içeri girişinden hemen sonra binanın çöktüğü, bu sırada sokakta yürüyen öğrencilerin de kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Kartal Belediye Başkanı Öz: Kolon kesilmesi söz konusu değil

Bu arada Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, yaptığı açıklamada, binadaki kaçak konfeksiyon atölyesinin belediyelerinin zabıta ekiplerince tespit edilerek kapatıldığını bildirdi.

"Binanın taşıyıcı kolonlarına hasar verilmiş mi?" şeklindeki soru üzerine ise Altınöz, "Bu Yeşilyurt Apartmanı. Bizim Başkan Yardımcımızın da ailesinden... Aileden aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu rahatlıkla söylüyorum, kolon kesilmesi söz konusu değil." dedi.

Kaçak üç katın nasıl yapıldığı konusunda ise Altınöz, "Bu başkan yardımcımız, 2014 seçiminden sonraki yardımcımız. Bu binanın kaçak yapımı 1992'den sonraki dönem. Dolayısıyla Başkan Yardımcımızla bağlantısı olmayan bir şey." ifadelerini kullandı.

"Çevredeki birkaç bina için bu bina da dahil yıkım kararı var ama bazı vatandaşlar buna direndiler ve yıkım gerçekleşmedi" iddiası doğru mu şeklindeki soruya ise Belediye Başkanı Öz, "Yanlış. Hemen o çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdular ve Kartal Belediyesi tarafından yıkılmıştır: Kartal Belediyesinde yıkım kararı olan hiçbir bina ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil ama imar barışına başvuru söz konusu. İmar parasını yatırsalardı, imar barışına başvursalardı o zaman da iskanını almış olacaklardı. Konu bu." ifadelerini kullandı.

"Kartal Belediye Başkanı, bu olayla ilgili vicdani bir sorumluluk hissediyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya ise Öz, "Hissetmiyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, yerinde dönüşümü en iyi uygulayan belediyeyiz. Belediyenin sitesine girerseniz 48 bin 500 civarında insanı, bu nedenle evlerinden boşalttırdık, yeni sağlıklı binaya kavuşturduk. Dolayısıyla bu konuda Kartal Belediyesi olarak yetkinliğimizi kanıtlamış bir belediyeyiz. Öyle bir suçluluk duygusun en ufak üzerimizde taşımamız mümkün değildir." diyerek karşılık verdi.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu, Elif Küçük, Ammar Nas, Adem Demir, Sefa Mutlu, Mücahit Türetken, Semra Orkan



