İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır." dedi.

ERZURUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik toplantısı"nda, "Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır." dedi.

Soylu, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahiptir." diye konuştu.

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