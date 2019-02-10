İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede." dedi.

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede." dedi.

Soylu, "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir." diye konuştu.

"Sizi yürüten adam değildir"

Soylu, "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir." ifadelerini kullandı.

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