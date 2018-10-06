Gazeteci Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma

İSTANBUL
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
- 'Kaşıkçı'nın dışarı çıktığına dair görüntüyü paylaşın'
- Suudi Başkonsolosluğundan kayıp gazeteciyle ilgili açıklama
- Başkonsolosluğa giden Suudi gazeteciden haber alınamıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili olay günü soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.
Muhabir: Muhammed Enes Can