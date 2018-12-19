İSTANBUL

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir yıldır İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören Hatip, akşam saatlerinde vefat etti.

Hatip, 1958 yılında Ramallah'ta dünyaya geldi. 1979-1994 yılları arasında Ankara'da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi olarak görev yaptı. 1994-2000 yılları arasında Filistin'e döndü ve 2000 yılının başına kadar Filistin'de çeşitli devlet kurumlarında çalıştı.

Türkiye'ye 2000 yılında dönen Hatip, Filistin Büyükelçiliği Daire Başkanı rütbesi ile İstanbul Bölgesi Temsilcisi olarak atandı. Daha sonra 2. müsteşar derecesi ile görevine devam etti ve 2008 yılında 1. müsteşar olarak terfi aldı.

6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürüten Abdulkerim Hatip, evli ve dört çocuk babasıydı.

Muhabir: İsmail Özdemir