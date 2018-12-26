Diyarbakır'da polisi şehit eden teröristin cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu.

DİYABAKIR

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin aranan "gri kategori"deki PKK'lı teröristin cesedi, toprağa gömülü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Kalaba köyü mevkisinde 17 Aralık'ta saat 15.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri sırada çıkan çatışmada araçta bulunan 3 polis memurundan Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı hatırlatıldı.

Olay anından itibaren olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 17-26 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığınca 6 operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin olay anından itibaren tüm birimler ile istihbarat desteğiyle ve halkın da yardımlarıyla yürüttüğü çalışmalarla, 23 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Birlik köyü kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette "Harun Kop" kod adlı terörist Ayhan Küçükçelebi'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulduğu anımsatıldı.

Bugün ise saat 11.15 sıralarında Hani'nin Birlik köyü kırsalında İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan sözde "Amed" sorumlusu Botan kod adlı Veli Taşkıran'ın cesedinin toprağa gömülü bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu teröristin 2 "yangın", "bombalamayla öldürme", 2 "kasten öldürme", 3 "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "tasarlayarak öldürme", "çocuğu kasten öldürme", 13 "silahlı terör örgütüne üye olma", 6 "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 2 "kamu malına zarar verme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "basit yaralama suçu" olmak üzere 34 suçtan kaydı bulunduğu ve arandığı aktarıldı.

Teröristlerin olay yerinden kaçması ve gömülmesine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltın alınan 12 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 7'sinin tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği hatırlatılan açıklamada, diğer 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin terörle ve teröristlere karşı kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda hiçbir teröristin vatan topraklarında barınamayacağı ve ele geçirileceği aşikardır. Terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada cesareti ve kahramanlığıyla çarpışarak şehadete eren ve teröristi canı pahasına etkisiz hale getiren kahraman polis memuru Nazım Tuncer'i tekrar rahmet ve minnetle anıyor, gazi kahraman yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."