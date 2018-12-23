ANKARA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına Twitter'dan tepki gösterdi.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor
- Çelik: Operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidar
The occupier which kicks people lying on the ground is easily offended: @netanyahu is a cold-blooded killer of modern times, responsible for massacres of thousands of innocent Palestinians, bombing children on beaches. Turkey will never stop exposing the truth. pic.twitter.com/gr5NcDwO8S— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 Aralık 2018
Mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak."
Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu