Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Netanyahu modern zamanların soğuk kanlı katilidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşıma, "Netanyahu modern zamanların soğuk kanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur." açıklamasıyla tepki gösterdi.

anasayfa > politika, günün başlıkları 23.12.2018

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Netanyahu modern zamanların soğuk kanlı katilidir

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına Twitter'dan tepki gösterdi.

Mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak." 

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu

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