Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısına ilişkin, "Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz." dedi.

ANTALYA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı girişimine ilişkin, "Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Venezuela) Ekonomik sıkıntıların aşılması için ülkeye destek olmamız lazım ve halkın sandıktaki iradesine de herkesin saygılı olması lazım." diye konuştu.

'Kışkırtmanın arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz." dedi.