Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır." dedi.

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:

"(Venezuela'da) Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum."

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